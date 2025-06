La presencia militar de EEUU en Oriente Medio, con entre 40.000 y 50.000 militares desplegadas en 11 zonas bajo el Comando Central de EEUU (Centcom), ha tomado importancia tras los bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes de esta noche y las amenazas de Irán contra las tropas y bases estadounidenses.

Estos ataques, para los que EEUU ha usado bombarderos B-2 y bombas antibúnker en sitios como Fordow, Natanz y Esfahan,con unas 13.000 centrifugadoras para enriquecer uranio, han provocado amenazas explícitas de Irán para atacar bases estadounidenses en la región si se intensifica el conflicto.

Detallamos la situación de las principales bases estadounidenses y su vulnerabilidad ante las represalias iraníes, según el Institute for the Study of War y diversos medios de comunicación de EEUU como Fox, CBS, The New York Times…

Al Udeid Air Base, Qatar : Con unas 10.000-13.000 tropas, es la mayor base estadounidense en Oriente Medio y sede del cuartel general de CENTCOM. Su proximidad a Irán (a unos 300 km) la convierte en un objetivo prioritario para misiles balísticos iraníes, como el Khorramshahr, con un alcance de 2.000 km. Tras los bombardeos, Irán ha señalado que bases como Al Udeid serían «blancos fáciles» en caso de represalia, según declaraciones de su ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

: Con unas 10.000-13.000 tropas, es la mayor base estadounidense en Oriente Medio y sede del cuartel general de CENTCOM. Su proximidad a Irán (a unos 300 km) la convierte en un objetivo prioritario para misiles balísticos iraníes, como el Khorramshahr, con un alcance de 2.000 km. Tras los bombardeos, Irán ha señalado que bases como Al Udeid serían «blancos fáciles» en caso de represalia, según declaraciones de su ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh. Naval Support Activity (NSA), Baréin : Alberga a unos 7,000-8,300 efectivos y es la sede de la Quinta Flota, clave para operaciones navales en el Golfo Pérsico. Situada a menos de 200 km de Irán, su vulnerabilidad es alta, especialmente ante ataques con misiles o drones iraníes. Kataib Hezbollah, una milicia respaldada por Irán, ha advertido que las bases navales estadounidenses, incluida Baréin, podrían convertirse en «campos de caza» si se intensifica el conflicto.

: Alberga a unos 7,000-8,300 efectivos y es la sede de la Quinta Flota, clave para operaciones navales en el Golfo Pérsico. Situada a menos de 200 km de Irán, su vulnerabilidad es alta, especialmente ante ataques con misiles o drones iraníes. Kataib Hezbollah, una milicia respaldada por Irán, ha advertido que las bases navales estadounidenses, incluida Baréin, podrían convertirse en «campos de caza» si se intensifica el conflicto. Camp Arifjan y Ali Al-Salem Air Base, Kuwait : Con unas 13.500 tropas, estas bases son centros logísticos y de transporte aéreo. Su ubicación, a unos 500 km de Irán, las pone dentro del rango de misiles iraníes. Las amenazas de Teherán incluyen posibles ataques a instalaciones en países del Golfo que alberguen fuerzas estadounidenses, lo que pone a Kuwait en riesgo.

: Con unas 13.500 tropas, estas bases son centros logísticos y de transporte aéreo. Su ubicación, a unos 500 km de Irán, las pone dentro del rango de misiles iraníes. Las amenazas de Teherán incluyen posibles ataques a instalaciones en países del Golfo que alberguen fuerzas estadounidenses, lo que pone a Kuwait en riesgo. Al Asad y Erbil Air Bases, Irak : Con 2.500 tropas, estas bases han sido blanco de ataques previos por milicias proiraníes, como el de agosto de 2024 en Al Asad. Tras los bombardeos estadounidenses, Irán ha preparado misiles para posibles represalias, y milicias iraquíes han amenazado con intensificar los ataques si EE. UU. apoya a Israel. La base Al Asad, en particular, está expuesta debido a su historial de hostilidades.

: Con 2.500 tropas, estas bases han sido blanco de ataques previos por milicias proiraníes, como el de agosto de 2024 en Al Asad. Tras los bombardeos estadounidenses, Irán ha preparado misiles para posibles represalias, y milicias iraquíes han amenazado con intensificar los ataques si EE. UU. apoya a Israel. La base Al Asad, en particular, está expuesta debido a su historial de hostilidades. Al Dhafra Air Base, Emiratos Árabes Unidos : Con 3.500-5.00 tropas, es crucial para operaciones de inteligencia y drones. A unos 250 km de Irán, está dentro del alcance de misiles iraníes. Teherán ha advertido que bases en países árabes que apoyen a EE. UU. o Israel serían atacadas, lo que pone a Al Dhafra en una posición vulnerable.

: Con 3.500-5.00 tropas, es crucial para operaciones de inteligencia y drones. A unos 250 km de Irán, está dentro del alcance de misiles iraníes. Teherán ha advertido que bases en países árabes que apoyen a EE. UU. o Israel serían atacadas, lo que pone a Al Dhafra en una posición vulnerable. Torre 22, Jordania: Con 2.900 tropas, esta base fue escenario de un ataque en enero de 2024 que mató a tres soldados estadounidenses. Su cercanía a Siria e Irak la hace susceptible a ataques de milicias respaldadas por Irán, especialmente tras las recientes amenazas iraníes de «respuesta masiva» contra bases estadounidenses.

Con 2.900 tropas, esta base fue escenario de un ataque en enero de 2024 que mató a tres soldados estadounidenses. Su cercanía a Siria e Irak la hace susceptible a ataques de milicias respaldadas por Irán, especialmente tras las recientes amenazas iraníes de «respuesta masiva» contra bases estadounidenses. Bases en Arabia Saudita, Omán, Turquía, Siria e Israel: con tropas que varían de 100 a 2.500 soldados por país, estas instalaciones enfrentan riesgos variables. En Siria, las 900 tropas en bases como Al-Omar son objetivos potenciales para milicias proiraníes. En Turquía, Incirlik podría ser atacada si Irán amplía su alcance, aunque su membresía en la OTAN complica las represalias. En Israel, el Sitio 512 refuerza la cooperación militar, pero no es un objetivo directo iraní.

Luego además tiene tropas enestas ubicaciones, con presencia rotativa o limitada y menos de 500 tropas: