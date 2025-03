El pasado viernes 28 de febrero, Aitana sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores con el lanzamiento de Metamorfosis, su esperadísimo documental para Netflix. En un total de seis capítulos, la que fuese concursante de OT 2017 hace un repaso a su día a día, y se sincera sobre numerosas cuestiones tanto a nivel personal como profesional. Dirigido por Chloé Wallace, este proyecto ha supuesto una oportunidad perfecta para Aitana a la hora de mostrar la otra cara de la fama, pero también compartir diversas situaciones por las que acabó sufriendo una durísima depresión de la que aún se sigue recuperando. Una de las cuestiones que más le afectó personalmente en los últimos meses fue su ruptura con Sebastián Yatra. Es más, al inicio de este documental llamado Metamorfosis, todavía seguían juntos. «Cuando me meto a fondo en algo, me meto con el corazón», podíamos escuchar decir a la cantante catalana.

«Mi vida es muy intensa, y estar tanto tiempo con alguien es muy fuerte. Salir a tomar un café con alguien que no se dedica a esto y luego va a salir en todas las revistas es una puta mierda», comentó la protagonista de este documental, con total sinceridad. Sebastián Yatra quiso añadir algo más, haciendo referencia al equipo de trabajo: «Es como si vivieses en tu propio Gran Hermano pero viajando por el mundo. No es como tener una relación de dos, es como tener una relación de ocho». En este proyecto para Netflix, Aitana se ha abierto en canal, expresando todos y cada uno de sus sentimientos más allá del ámbito profesional: «Me da miedo que la gente piense que por compartir algo artístico se abra la veda para hacer todas las preguntas del mundo, pero es algo que sabía que iba a pasar. Tampoco me voy a estresar mucho», reconoció.

Entre otras tantas cuestiones, la artista reconoció que «ojalá» estuviese toda su vida junto al colombiano, pero era profundamente consciente de algo: «La vida da muchísimas vueltas y uno nunca sabe en qué punto puede estar». Es más, durante la grabación del documental, la propia Aitana hizo un premonitorio comentario sobre su noviazgo: «Muy probablemente cuando salga este documental ya no estaremos juntos». De hecho, tirando de humor, añadió: «Ya sabemos que Sebastián es solo de un año».

A pesar de todo lo vivido, en esa segunda oportunidad que se dieron, se animaron a componer un tema llamado Akureyri. Pero, tan solo unos meses después, optaron por tomar caminos separados. Una situación que supuso un durísimo golpe para Aitana: «Dejar una relación no es plato de buen gusto para nadie. No sé estar sola. Nunca lo he estado. Siempre he tenido a alguien a quien contarle mis problemas, y eso ya no está».

Y fue más allá: «Creo que me he acostumbrado a vivir de otra forma y ahora atengo que desacostumbrarme. Y estoy en ese proceso». Fue entonces cuando llegó a una conclusión: «Voy a estar soltera bastante tiempo» puesto que, entre otras tantas cuestiones, era consciente de que tenía «que sanar muchas cosas».

Lejos de que todo quede ahí, la intérprete de Segundo intento reconoció que, además de ella, otra de las personas que más le afectó su ruptura con Sebastián Yatra fue su padre: «Cuando lo dejamos, a mi padre se le cayó el mundo (…) Me dijo que no quería que le presentara a ningún chico más», recordó.

Por si fuera poco, aseguró que era pareja de Sebastián Yatra cuando compusieron la canción, pero ya no lo era cuando la acabaron: «Fue duro, en verdad. Se la pasé a mi padre y lloró un montón», aseguró. A pesar de todo lo que ocurrió entre ellos, Aitana era consciente de que ese tema tenía que ver la luz por el mensaje que trasmitía: «Da igual que a veces no llegues a la meta que tienes establecida en la vida si disfrutas del camino».