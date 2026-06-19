Virginia Troconis le manda un inesperado consejo a Tana Rivera por su relación con Roca Rey: «Hay que cuidarlo»

El Cordobés y Virginia Troconis han sido dos de los invitados a la Gala Esencia organizada por la Fundación Vicente Ferrer. El matrimonio ha querido dar voz a esta causa con su presencia y animar a la colaboración en esta organización que ayuda a los más pequeños. En su paso por el photocall, el torero y su mujer derrocharon una complicidad como si de dos novios recién casados se tratase. ¿El motivo? Según contó el diestro a COOL, su hija pequeña ha comenzado la etapa universitaria y, por lo tanto, pueden disfrutar más tiempo el uno para el otro. Es más, han confesado que incluso se plantean hacer una reboda. «Oye, yo feliz de la vida, además con los niños ya grandes y con la familia», ha confesado Díaz.

Por su parte, el ex de Vicky Martín Berrocal no dudó en mostrar lo pleno que se encuentra en esta etapa de su vida. Sobre todo a raíz de que se reconciliara con su padre, Manuel Benítez, El Cordobés. «Cada día estoy más feliz y más agradecido de que la vida me haya dado esta oportunidad. Me siento un privilegiado y siento que toda la lucha ha tenido, al final, un sentido. El tiempo nunca se ha perdido, siempre ha estado ahí», ha dicho.

El consejo de Virginia Troconis a Tana Rivera

Desde hace casi tres décadas, Manuel Díaz comparte su vida con Virginia Troconis. La venezolana no solo ha sido un gran apoyo para su marido durante el tiempo en el que luchó porque su padre lo reconociera como hijo, sino que durante el tiempo en el que estuvo activo como torero, fue su mayor talismán en las plazas.

Por ello, Troconis no ha dudado en opinar sobre una de las parejas del momento: la de Tana Rivera y Roca Rey. La hija de Francisco Rivera y de Eugenia Martínez de Irujo sale desde hace unos meses con el diestro peruano que, recientemente, desveló que su pareja sufre al verle en el ruedo. Sin embargo, la nieta de Cayetana de Alba desde la cuna ha seguido muy de cerca esta profesión, tanto por su padre como por su tío Cayetano.

Eso no significa que no lo pase mal al ver a su novio jugarse la vida ante un toro de lidia. Por ello, Virginia Troconis no ha dudado en mandarle un consejo a Tana desde su experiencia con su marido: «Bueno, yo creo que no estoy para dar consejos, pero simplemente hay que cuidarlo, disfrutarlo. Yo disfruté mucho cuando llegué aquí, a España, con Manuel, y bueno, es una profesión muy sufrida».

Por su parte, El Cordobés también ha querido mandarle un mensaje a Tana: «Que lo ame. Tú, como mujer de torero, y yo, como torero, te digo que lo mejor que puede hacer es, cuando las cosas no están como uno quiere que estén, que esté ahí, porque el apoyo más grande que yo he sentido en mi vida es cuando ha estado mi mujer».