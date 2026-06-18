Roca Rey desvela si Tana sufre cuando va a verle torear: «Eso significa que me quiere»

Roca Rey ha dado un paso al frente para hablar sobre Tana Rivera. Desde que saliera a la luz su relación después de Semana Santa, el torero peruano y la nieta de Cayetana de Alba han tratado de llevar su historia de amor en la más estricta intimidad, aunque sin esconderse. De hecho, poco tiempo después de que se destapara este secreto a voces, no dudaron en hacer sus primeras salidas públicas en una plaza de toros o en el centro de Madrid, donde no pudieron esquivar las miradas de los más curiosos.

Además, la presencia de Tana en los ruedos en las tardes en las que Andrés se viste de luces también demuestra que no solo apoya su profesión —la cual conoce muy bien desde su infancia—, sino que también se ha convertido en su mejor talismán. Sobre ello ahora se ha pronunciado el diestro, que ha desvelado cómo vive su novia cada tarde que se juega la vida en el albero.

Roca Rey desvela cómo vive Tana su profesión

Afortunadamente, para Tana Rivera no es desconocida la profesión de su pareja. Desde niña, la joven tuvo que enfrentarse a muchas tardes de toros debido al trabajo de su padre, Francisco Rivera, o de su tío Cayetano. Desde la cuna ha mamado lo que es que las personas más importantes de su vida se jueguen la vida ante un toro de lidia. Por ello, y aunque el nerviosismo esté presente cuando acude al tendido de una plaza a ver a su pareja, sabe incluso disfrutar de este arte. «Desde muy pequeña y de forma natural he vivido muy de cerca el mundo del toro. He conocido las alegrías y los sinsabores de una profesión a la que mi padre ha entregado su vida. Al tiempo que aprendí a hablar, ya di la vuelta al ruedo en sus brazos (…). Compartí sus sueños, sus desvelos por triunfar al día siguiente. Con los años comprendí que lo que había vivido estaba solo al alcance de unos pocos», dijo Tana sobre el oficio del torero.

Tal es así que, aunque siempre ha ido a las plazas a ver al peruano —incluso en calidad de amigos cuando aún no habían dado un paso más—, también lo hace ahora como novia y, aunque ya se haya llevado algún que otro sobresalto, lo cierto es que va a seguir acudiendo a las plazas.

Eso no quita que, inevitablemente, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo no sufra. De hecho, ha sido el propio Andrés Roca Rey el que ha desvelado cómo vive su entorno más cercano su profesión y, sobre todo, sus tardes de toros.

En su última aparición pública, el diestro ha desvelado a la prensa que para su familia y su entorno más cercano es duro, en ocasiones, verle vestido de luces y que entiende que también sufran por ello: «Me imagino que sí. Eso significa que me quieren. A pesar de las dificultades, siempre vale la pena entregar todo lo que se pueda».