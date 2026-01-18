Marruecos corteja a Iniesta

Andrés Iniesta fue uno de los nombres propios en la antesala de la final de la Copa África que se disputará este domingo a las 20:00 horas en Rabat y que enfrentará a Senegal y Marruecos. El fútbol del país marroquí está tentando a la leyenda de la selección española con algún tipo de cargo dentro de su federación.

El crecimiento del fútbol marroquí, impulsado por el rey de Marruecos Mohammed VI, está siendo evidente. Tanto por la irrupción de estrellas procedentes del país norteafricano como por los resultados cosechados en los últimos torneos: semifinalista en el Mundial de Qatar 2022 y ahora en 2026 finalista de la Copa África con muchas opciones de ser campeón.

En esas, Iniesta visitó este domingo la ciudad de Rabat. El manchego, que lleva más de un año retirado del fútbol tras poner fin a su carrera en el Emirates Club de Dubai, podría ser una de las grandes apuestas de Marruecos de cara al futuro, según ha adelantado As y ha podido confirmar este periódico. El mito del Barcelona está centrado en su formación en varias áreas.

Iniesta ve con buenos ojos dedicarse tanto a entrenar como ser director deportivo y en Marruecos podría gozar de una oportunidad. La selección marroquí está pujando mucho por el Mundial de 2030 que organizará junto a España y Portugal, al que quiere llegar con las mejores armas. Y una de ellas podría ser la del español, más si cabe en estos momentos cuando se está cuestionando al actual seleccionador, Regragui.

Iniesta y la incertidumbre de la final

La posible incorporación de Iniesta a Marruecos reabriría un debate aún por solucionar como el de la sede de la final del Mundial de 2030. Aún se desconoce si será el Santiago Bernabéu o, por el contrario, en el estadio Hassan II, cerca de Casablanca.