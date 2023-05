El amor entre Laura Escanes y Risto Mejide se acabó en septiembre de 2022. Una de las parejas más polémicas del panorama nacional confirmaba su separación con un post que no tardó en hacerse viral. Tras siete años de relación, una boda que fue muy comentada y una hija en común, la influencer y el escritor separaban sus caminos. Desde entonces, no han dejado de copar titulares con dardos envenenados, nuevas ilusiones y presuntas infidelidades. Y precisamente sobre este último punto se acaba de pronunciar la creadora de Entre el cielo y las nubes.

En la última entrega de la temporada de su podcast, la catalana ha contado con Violeta Mangriñán como invitada, la cual se ha sincerado como nunca para desvelar cómo llevó la infidelidad de su pareja, Fabio Colloricchio. «Yo la única infidelidad de la que he sido conocedora, la perdoné. En este caso, mi relación había empezado en uno de los realities más vistos de este país, mi relación estaba expuesta desde el principio, fue al mes de salir de esa burbuja y había dudas por su parte porque no se fiaba mucho de mí y, yo no sabía por qué, y él se dio un beso con alguien. Si hubiera tenido relaciones sexuales con la chica, creo que no hubiese podido perdonarle», ha explicado la ex concursante de Supervivientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

En ese momento, la ex mujer de Risto Mejide se ha lanzado a confesar algo que nunca antes había mencionado: «Yo siempre decía: ‘No voy a perdonar una infidelidad’, y la perdoné». Aunque no ha querido entrar en más detalles, todas las miradas han ido a parar a Risto Mejide. Su historia de amor comenzó hace siete años, y fue muy polémica debido a la diferencia de edad que reinaba entre ellos. A pesar de todo, lucharon contra viento y marea por lo suyo, se dieron el ‘sí, quiero’ en el altar y pusieron el broche de oro a su romance con la pequeña Roma. Pero todo se acabó y se dieron cuenta de que compartir la vida ya no era una opción, al menos no de la forma en la que lo estaban haciendo. Fue entonces cuando Laura Escanes comenzó a hablar de aspectos de su vida personal que se desconocían, como ha hecho ahora.

Si bien es cierto que la influencer ha tenido alguna conversación pública con las infidelidades como protagonistas, nunca antes había mencionado que ella había sido víctima de una. Nunca hasta ahora, cuando su corazón ya no lo ocupa Risto y sí Álvaro de Luna. Eso sí, ella no ha querido mencionar de qué parte vino ese affaire que terminó perdonando. Pero no es un tema nuevo, pues en más de una ocasión se ha puesto en duda la relación de la catalana y el escritor. Sin ir más lejos, hace unos meses, cuando la amiga de Dulceida compartía su viaje a México con su nuevo amor, fueron muchos los internautas que cuestionaron su anterior matrimonio con el cómico, incluso uno de ellos escribió «tan pobre que está con otra», haciendo referencia a la mujer que le había devuelto la ilusión al presentador. Un comentario que Escanes no dudó en darle like, dejando en el aire que, tal vez, su separación no había sido tan idílica como ellos quisieron mostrar en la red. Ahora, aunque no ha sido la intención de Laura, todas las miradas han ido a parar, una vez más, a Risto.