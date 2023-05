Laura Escanes ha recuperado la ilusión en el amor tras poner punto final a su matrimonio con Risto Mejide. Es más que oficial que la influencer y el cantante Álvaro de Luna están inmersos en una relación sentimental. Prueba de ello es que ya no se esconden y comparten contenido juntos en sus respectivas redes sociales. Se encuentran tan enamorados y en un gran momento de su historia de amor que la creadora de contenido se ha mostrado de lo más sincera en una entrevista que se ha hecho viral en TikTok.

En conversación con el usuario Nyxellapp y teniendo como temática ‘Un secreto que tu madre no sabe’, Laura Escanes, entre risas, ha confesado que está «teniendo el mejor sexo de su vida». Palabras que, como era de esperar, están teniendo una gran repercusión. Muchos usuarios de la mencionada red social no han dudado en hacer alusión a Risto con ingeniosos mensajes. «Risto ha salido del grupo», «Eso es respeto a su ex», «Qué golpe más bajo», «Tranquila, lo podíamos imaginar… jajajaja», «El NO de Risto», «Risto viendo esto…», «No estoy sorprendida», han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Comunicado de ruptura

El pasado 25 de septiembre saltaron todas las alarmas. Risto Mejide y Laura Escanes anunciaban su separación. Pese a que pasaron parte del verano juntos, tomaron la decisión de finalizar su romance. Lo hicieron público a través de sus respectivas redes sociales. «Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma», indicó el presentador.

Por su parte, Laura Escanes también le dedicó unas palabras. «No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo», indicó.

Al poco tiempo de salir a la luz que Laura mantenía una relación con el artista también se supo que Risto había abierto la puerta al amor con Natalia Alamarcha, con quien se dejó ver en la presentación de su libro.