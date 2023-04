Laura Escanes, cerca de borrar su penúltimo vínculo con Risto Mejide

Laura Escanes y Risto Mejide están cada vez más distanciados, entre otras cosas, porque ellos no dejan de dar pasos para que así sea. Todo apunta a que pronto lo único que les quedará en común será su hija. Además de eso, todavía les une un tatuaje que tiene la influencer en una parte íntima de su cuerpo. El diseño no es otro que la firma de Risto Mejide que se grabó con tinta en su glúteo y que, a juzgar por las últimas informaciones, podría tener las horas contadas.

Este es el tatuaje en cuestión que Laura Escanes luce con orgullo (de momento) en su nalga y que muestra el garabato personal del polémico publicista. Ella misma ha compartido una storie en la que se ve una conversación con una doctora en la que le comunica que ha pedido cita para hacerse un tatuaje el día 13 y para borrarse otro tan solo un día después: «Me parece gracioso tatuarme el 13 y el 14 quitarme”, le dice Escanes a la doctora a la que le pide cita por mensaje, tal y como se ve en la captura que ella misma ha colgado», dice la creadora de contenido.

De momento, todo es una hipótesis, pero en las redes sociales se puede empezar a leer a los fans de Laura Escanes asegurando que su ídolo se va a borrar de una vez por todas el último rastro de Risto Mejide. Tan sólo habrá que esperar unos días para comprobar cuál es el diseño del que prescinde. De ser la firma de Risto sería el enésimo gesto de que no desea tener ningún tipo de vínculo con él, más allá del estrictamente necesario.

En este sentido, hace un mes que Laura le soltó una ‘bofetada’ sin manos a su exmarido. Lo hizo durante una entrevista a Jorge Lorenzo en su podcast Entre el cielo y las nubes. Allí habló de una manera muy cruda de su pasado con el presentador: «Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices. Creo que la diferencia de edad no es un problema si tenéis el mismo momento vital (…) Al principio es todo pasión y luego se va, aunque luego vuelve porque veo a parejas de 60 años y los veo enamoradísimos, pero, si no ha podido ser y he tenido una hija… Ni de coña me planteo estar toda la vida con alguien, creo que no, se me hace bola».

La sensación es de que ha pasado más tiempo, pero lo cierto es que Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron el final de su amor el pasado mes de septiembre. Sin embargo, todas las noticias que han generado ha contribuido a que parezca que fue hace años. En estos meses, ambos han rehecho su vida por completo. Primero fue la influencer, de la mano del cantante sevillano Álvaro de Luna. Acto seguido, el catalán se ha vuelto a enamorar de otra mujer (de nuevo) mucho más joven que él, Natalia Almarcha, de 27 años, valenciana y farmacéutica.