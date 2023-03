Laura Escanes vuelve a humillar a Risto: «Al principio es todo pasión, pero luego se va»

Laura Escanes ha vuelto a meter una ‘bofetada’ sin manos a Risto Mejide al hablar de nuevo del final de su matrimonio. Un epílogo del cual ambos hablaron como amistoso pero que, a tenor de los hechos sucedidos después, siembra la duda de si ese adjetivo se ajusta o no a la realidad. Sea como fuere, lo único cierto es que la influencer ha vuelto a confesarse abiertamente sobre aspectos relacionados con su mediática ruptura.

La ex mujer del publicista está felizmente enamorada del cantante sevillano Álvaro de Luna, pero suele encontrar hueco para dejar alguna pildorita de esas de a buen entendedor, pocas palabras bastan. La última lo ha hecho delante de Jorge Lorenzo. El ex piloto de motociclismo ha sido el último invitado del podcast Entre el cielo y las nubes que dirige la catalana, que, como era de esperar, ha dejado muchos titulares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

El primer tramo de la charla ha estado centrado en el proceso de conocerse que tuvieron Laura Escanes y Jorge Lorenzo. Lo cierto es que no fueron grandes amigos desde el principio. Coincidieron en El Desafío y la primera impresión mutua no fue demasiado buena, aunque su conexión actual es tal que hasta algunos seguidores se han preguntado si entre ellos había algo más que una buena amistad.

Ellos mismos narran cómo se desancadenó todo: «Al principio no me caías bien, das sensación de borde, pero cuando te conocí supe que era timidez», empieza diciendo Laura. «¿Qué te dijeron sobre mí ?», pregunta Jorge. «Yo estaba hablando con gente y dije que iba a estar contigo en El Desafío y me dijeron: ‘¡Uf! Jorge Lorenzo es una estrellita. Un borde, un chulito…’ y yo dije: ‘¡Verás que pereza!’ y de repente el primer día me tocaste así la espalda y me dijiste: ‘¡Mira, los dos tímidos!’ y dije: ‘¡Mira, qué mono!’», confiesa Laura. «¡Claro! Es que estábamos con Boris, Flo… que tienen tanta tele y a ti te vi tan tímida, y yo estaba tan nervioso».

Después le tocó el turno a Jorge Lorenzo: «¿Y tú qué pensaste de mí?», pregunta Laura. «Que tenías una voz de pija y pensaba que eras muy pijilla, muy superficial», desvelaba Jorge. «Yo creo que, de tímida, a veces parezco borde, como que miro por encima del hombro», reconocía la ex de Risto. «Un poco sí que dabas esa impresión. Porque igual te estaba hablando de un tema y tu mirabas para otro lado y cambiabas de tema», sentenciaba el catalán.

La confesión más sincera de Laura Escanes no gustará a Risto

He ahí cuando se llegó al momento culmen de la entrevista. Laura Escanes le preguntó a su invitado si creía en el amor para toda la vida: «Creía que mientras era piloto no me iba a volver a enamorar. Me enamoré por primera vez a los 17 y duró un año y medio y dije: «Con mi estilo de vida, las carreras… quiero disfrutar de todo y hasta que me retire no creo que pase, y en el 2015 me volví a enamorar», reflexionaba Jorge Lorenzo.

Y entonces llegó el turno de Laura Escanes, que no dudó en hablar sin filtro de sus intimidades con Risto Mejide: «Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices. Creo que la diferencia de edad no es un problema si tenéis el mismo momento vital», comienza diciendo.

Sin embargo, la llama de la pasión no es eterna, mucho menos en su caso: «Al principio es todo pasión y luego se va, aunque luego vuelve porque veo a parejas de 60 años y los veo enamoradísimos». No fue su caso. Del mismo modo, revela cómo cambió de parecer: «Antes yo creía en el amor para toda la vida. Yo me imaginaba toda la vida con él (Risto). No me planteaba una opción que no fuese otra. Si yo decido casarme y tener una hija con alguien es porque es para toda la vida». Y finalizó: «Si no ha podido ser y he tenido una hija… Ni de coña me planteo estar toda la vida con alguien, creo que no, se me hace bola».