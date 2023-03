Risto Mejide recibe el zasca definitivo de Laura Escanes y una de sus mejores amigas

Podría decirse que Risto Mejide ha vuelto a situarse en el ojo del huracán. Si bien era hace tan solo unos días cuando el encargado de dar las Campanadas de Telecinco se abría en canal hacia la audiencia a la hora de dar un golpe en la mesa sobre las críticas que no había dejado de recibir a raíz del comienzo de su nueva relación con Natalia Almarcha, con quien también cuenta con una diferencia de edad bastante considerable, ha sido ahora cuando una persona del círculo más cercano a Laura Escanes se ha querido pronunciar al respecto y dejar entrever que no le han gustado en absoluto las denuncias del presentador. Esta no es otra que Sindy Takanashi, una creadora de contenido conocida en redes sociales por su ardua lucha a favor de la igualdad.

A juzgar por las últimas palabras de la influencer mencionada, todo apunta a que nunca fue plato de buen gusto para ella que su amiga Laura iniciara una relación sentimental con el comunicador: «Gracias a Dios ha llegado el día en el que Laura se separara», comenzaba diciendo, para después entrar en más detalles acerca de su testimonio: «Que alguien me explique por favor qué discriminación sufre esta persona con la posición social que tiene, el trabajo que ostenta, con la cantidad de libros que vende… De verdad, discriminación no es que te señalen un patrón que lleva normalizado milenios y que ya se está empezando a alzar la voz en contra de él. Cuando él empezó con su ex mujer no se lio tanto, al contrario, se romantizó muchísimo. Afortunadamente las cosas cambian. Que se señale este patrón como algo que está mal no ese discriminación, es dejar claro que estamos un poco hasta el coño», desvelaba con cierta indignación.

Por si fuera poco, Sindy no ha tenido reparo en admitir que siempre ha demostrado a Escanes la opinión que tenía sobre el que fuera su marido. Algo que ahora ha podido hacer público, sobre todo teniendo en cuenta que ambos se han divorciado y ya han rehecho sus vidas por separado, Risto de una manera más polémica al enamorarse de una persona de una edad similar a la de su ex: «Para mí era muy importante que, aunque yo viera esta luz roja, ella no se sintiera sola y aislada», zanjaba Takanashi.

La frase de “el amor no tiene edad”, me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos — Laura Escanes (@LauraEscanes) March 25, 2023

Unas declaraciones que parecen ir en la misma sintonía de la opinión actual de la catalana, sobre todo a juzgar por una de sus últimas publicaciones en Twitter. Y es que, Laura parece haberse percatado de que la frase «el amor no tiene edad» no justifica que dos personas de edades totalmente alejadas den pistoletazo de salida a una historia de amor: «La frase de ‘el amor no tiene edad’ me ha costado entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos», escribía ella misma.