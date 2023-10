David Bisbal estrenaba su esperado documental este martes en Movistar + con un extenso reportaje donde rememora sus inicios en la academia de Operación Triunfo, su trayectoria profesional y también deja paso a aspectos más íntimos de su vida personal. Sin embargo, una de las incógnitas que más ha estado rondando en torno a la producción antes de que viera la luz era saber si el almeriense iba a hablar claro de la relación que mantuvo con Chenoa, exnovia y excompañera de OT. Pues bien, la cantante sí aparece en dicha cinta, pero no como sus seguidores habrían esperado.

David Bisbal durante la presentación de su documental / Gtres

En el documental, David Bisbal solo toca el tema de la artista asegurando que enamorarse en OT, como le ocurrió a él con Chenoa, era algo que «le podía haber pasado a cualquier persona». Sin embargo, no pronuncia ni una sola vez el nombre de su expareja ni se refiere a su polémica ruptura de manera directa. «Me di cuenta de la crudeza de la fama cuando me vi inmerso en ese tipo de situaciones que yo no había elegido, simplemente lo único que había elegido era un cambio mío personal», confesaba en referencia a la proyección mediática que tuvo el fin de su amor.

Además, sobre la ruptura, el documental se esfuerza por dejar claro que «David Bisbal lo confirmó primero desde Venezuela: su relación sentimental ha terminado». Tras esa declaración, llegó el famoso ‘momento chándal’ de Chenoa, la cual aparecía derrumbada a las puertas de su casa tras enterarse por televisión de que David Bisbal la había dejado. El hecho de que ahora el almeriense ni siquiera haya abordado los momentos más significativos su noviazgo hacía levantar algunas voces cercanas a la mallorquina que aseguraban que esta estaría de lo más molesta. Sin embargo, ella misma lo quiso aclarar ayer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Davidbisbal (@davidbisbal)

«No he visto el documental», declaraba Chenoa tajante durante su presencia en la cena de nominados de LOS40 Music Awards Santander 2023. «Sí es verdad que salimos de la misma plataforma que es Operación Triunfo y seguimos aquí 23 años después», explicaba haciendo referencia al regalo que suponía para ella poder presentar su nueva edición. En cuanto a si era cierto que no le había sentado nada bien ser obviada en el documental sobre la vida de Bisbal, la artista dejó claro que de ella no habían salido dichas palabras: «Yo no he dicho nada ni me he manifestado», indicó para zanjar el asunto.

¿Irá a la boda de Nuria Fergó?

Otro de los temas que está de actualidad en torno a la cantera de la primera edición de Operación Triunfo es la celebración de la boda de Nuria Fergó con Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa, y la lista de invitados. El misterio es saber si los extriunfitos acudirán al enlace. Cabe recordar que en la primera boda de Nuria con José Manuel Maíz estuvieron presentes Chenoa, Gisela, Rosa y Ángel Llácer. Lejos de confirmar quiénes serán invitados a esta, la propia Chenoa aseguraba que ya ha felicitado a la novia y que está muy feliz.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro / Gtres

«Me alegro por ella y no quiero que haya polémica sobre quién invita y quién no, yo creo que es una cosa muy libre, tiene que hacer lo que ella quiera. La vamos a querer siempre, haga lo que haga», destacaba.