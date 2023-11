Salen a la luz los problemas de Chenoa para quedarse embarazada

¿Por qué Chenoa no ha llegado a tener hijos con Miguel Sánchez? La ruptura de la cantante y el urólogo sigue dando mucho de que hablar y cada vez hay más información sobre de la mesa. La periodista Lorena Vázquez insiste en que uno de los motivos está relacionado con los planes de maternidad de la cantante. Según sus datos, intentó quedarse embarazada y no lo consiguió. Fue entonces cuando comenzó una crisis que ha terminado mal. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Chenoa reconoció hace meses que tenía problemas para traer un bebé al mundo.

La intérprete de ‘Cuando tú vas’ explicó en 2019 que para ella quedarse en estado no era una tarea fácil porque había tenido «un principio de cáncer de útero». De hecho reconoció que no se sentía cómoda cuando le preguntaban por sus futuros hijos porque le recordaba a este suceso tan complicado. Después añadió que se sentía «madre de muchas cosas» y que de momento se conformaba con eso porque «hay que tener mucho tiempo» para ser mamá y su agenda laboral nunca se lo ha permitido.

Los problemas de Chenoa para ser madre

Lorena Vázquez ha explicado en ‘Espejo Público’ que las «dificultades en la convivencia» no han sido el único motivo de la separación de Chenoa. La artista habría intentado tener descendencia junto a Miguel, pero no logró cumplir su sueño. «El matrimonio quiso tener hijos, incluso congelaron óvulos, pero fallaron las opciones que tenían en mente y quizá esta ha sido una de las razones que ha llevado al desgaste o la falta de ilusión», explica la periodista.

Mientras tanto, Chenoa prefiere mantenerse al margen de estos datos. El público quiere respuestas y cada vez son más los periodistas que están llegando hasta el final del asunto. No obstante, los amigos de la comunicadora insisten en que la ruptura no es definitiva. Simplemente se han dado un tiempo para tomar distancia y solucionar los problemas que les han distanciado.

Chenoa no pudo quedarse embarazada

Chenoa se sentó en ‘El Show de Bertín’, programa presentado por Bertín Osborne en Canal Sur, y dio explicaciones sobre la anomalía que le impedía ser mamá. «He tenido problemas de endometriosis. No es algo me que haya traumado. Soy una tía muy ubicada con el dolor y todo lo pongo en su sitio», explicó con total naturalidad. Lo que sí admitió es que no se sentía cómoda dando ciertas explicaciones porque considera que es algo que solo le pertenece a ella.

La postura de Miguel Sánchez

Miguel Sánchez ha optado por guardar silencio. Siempre ha guardado las distancias con la prensa del corazón, a pesar de que participó con Chenoa en la venta de la exclusiva de su boda. Fue un suceso aislado que no se ha vuelto a repetir, por eso ahora nadie le exige que desvele su estado de ánimo. El reportero Omar Suárez insiste en que el doctor está intentando recuperar a la cantante, pero es ella la que quiere tomarse un tiempo. Supuestamente ha sido el entorno de Miguel quien ha filtrado la noticia y esa es la razón por la que está teniendo tanto cuidado.