Chenoa se sincera sobre los motivos por los que decidió no ser madre

Un año más, Chenoa volvió a formar parte del evento de la campaña de Ausonia junto a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). La artista siempre ha estado muy involucrada en esta lucha, y una vez más ha querido dar voz a millones de mujeres con su presencia.

La artista acudió junto a Marta Sánchez, Terelu Campos, Almudena Cid, Ana Locking, y Virginia Torrecilla a la celebración del 15º aniversario de la campaña Ausonia y la AECC, y durante el encuentro con los medios allí presentes, se sinceró sobre los motivos por los que tomó la decisión no ser madre, no sin antes señalar que se siente un poco cansada del tema.

Hoy en el #DiaContraelCancerdeMama queremos mandar mucha fuerza y ánimo a todas esas luchadoras q día tras día salen adelante de esta terrible enfermedad!Entonamos un SÍ SE PUEDE!Muy importante seguir el consejo de @Chenoa junto a #Ausonia #Dedícate1minuto 🎀 Dale al ▶ pic.twitter.com/0sKqYrdVAH — Chenoa CFans Oficial (@chenoafanclub) October 19, 2019

«Hay mil formas de ser madre y yo soy madre de muchas cosas que no son hijos», señaló. Chenoa fue educadora infantil y esa época la marcó mucho: «Yo soy educadora infantil. Me especialicé de 0 a 3 años. Ejercí de educadora y cuidaba a 8 niños para mí y por la noche trabajaba en un casino», comenzó a explicar.

«Entonces, partiendo de eso, evidentemente cuidando a niños de 4 meses con la baja materna que es hasta donde podía llegar la madre. De tan joven tuve el proceso de una madre primeriza, una madre que ya tiene dos y a mí eso me marcó mucho. Yo vi que había que tener mucho tiempo para cuidar un hijo y decidí, con una experiencia in situ, que no», señaló.

«También me di cuenta que podía tener ese punto materno hacia otro lado. Entonces es lo que hice. He cuidado muchos, no te creas», señaló entre risas. «Yo soy madre de mi sobrina y de las hijas de mi pareja y no tengo problema», añadió la artista.

Chenoa siempre ha confesado ser muy feliz con su vida tal y como está. Sin embargo, tras su boda con Miguel Sánchez Encinas, muchos volvían a preguntarse sobre una posible maternidad de la cantante. «Yo creo que ya estamos con el cupo cubierto, que es ser felices y ya», concluyó la artista.