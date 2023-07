Risto Mejide y Natalia Almarcha rompen definitivamente su relación

Risto Mejide y Natalia Almarcha parecían haber limado asperezas en el último mes, consiguiendo salir a flote con su relación sentimental, pero, definitivamente, parece que su romance no ha tomado buen rumbo. Después de distanciarse unos días y volver a aparecer públicamente como pareja en la boda de Edurne y David De Gea, la pareja no habría conseguido superar su primera crisis. Así lo ha confirmado Abel Planelles en TikTok, donde asegura que la presión mediática sería el principal motivo por el que habrían decidido poner punto final a su historia de amor. Cabe destacar que los rumores sobre presuntas infidelidades y conversaciones de Instagram por parte del publicista con otras chicas podría haber sido también otro de los detonantes para que la joven no haya podido continuar con su romance.

Su viaje con destino a Menorca de los últimos días es el momento al que pertenecen las últimas imágenes donde aparecían juntos tras su primera crisis de pareja. A juzgar por lo trascendido, parece que al regresar de sus vacaciones y acudir como invitados a la boda de la intérprete de Amanecer, todo ha cambiado entre ellos, dando un portazo a la segunda oportunidad que habían decidido brindar a su amor.

Risto Mejide y Natalia Almarcha en una premiere. / Gtres

Pero esto no acaba aquí y es que según la información que maneja el tiktoker, lejos de intentar retomar su romance, Natalia ha decidido volver con el hombre que habría sido su pareja toda la vida, refugiándose en sus brazos tras haber vivido este último varapalo amoroso de la mano de uno de los míticos jurados de Got Talent.

Haciendo de nuevo referencia a los posibles motivos que han llevado a Risto y Natalia a romper definitivamente, es importante recordar que la joven farmacéutica ha reiterado en más de una ocasión su intención de mantenerse siempre en un discreto segundo plano, ya que no estaba del todo cómoda con exponerse demasiado frente a los medios. Sin ir más lejos, durante su primera ruptura con Mejide, Natalia confesó que había tenido que soportar una lluvia de críticas a lo largo de estos meses que acabaron afectándola: «He tenido que exponerme más de lo que me hubiese gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras», declaraba, añadiendo que independientemente de las actualizaciones de su noviazgo no iba a hablar más ni a sacar dinero «a costa de nadie».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Risto Mejide (@ristomejide)

Risto en redes siempre ha manifestado su respeto hacia la decisión de la que hasta ahora era su pareja, expresando que el hecho de optar por el silencio estaba vinculado al único objetivo de proteger a Natalia: «Si soy valiente para amar también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga», zanjaba. Tras esta segunda crisis que, a palabras de Plenalles parece la definitiva, Risto y Natalia parecen seguir los mismos pasos, manteniéndose bajo los hilos de la discreción y sin confirmar o desmentir nada relacionado con la evolución de su noviazgo, salvaguardando, en la medida de lo posible, su intimidad.