El gesto más rácano de Risto Mejide en su viaje a Roma por amor

Parece que la vida sentimental de Risto Mejide vuelve a encontrar la estabilidad, aunque no se sabe por cuánto tiempo. Después de terminar su matrimonio con Laura Escanes, el escritor le dio una segunda oportunidad al amor de la mano de Natalia Almarcha, una farmacéutica que cumplía con todos sus requisitos: más joven que él y rubia. Parecía que su relación era ajena al foco mediático y que todo iba viento en popa, cuando de repente la joven se abrió las redes sociales, dio el salto a la crónica social y confirmó (con dardos incluidos) su ruptura. Ahora, ese bache ha quedado enterrado en el pasado y suenan con fuerza rumores de reconciliación.

La pareja se podría haber dado una segunda oportunidad, tal y como han afirmado en el podcast En todas las salsas. Ambos habrían puesto sus diferencias sobre la mesa en un intento de solucionarlas y llegar a un punto en común: seguir creando su propia historia de amor. Eso sí, no ha sido todo tan fácil pues, según ha revelado Laura Fa, Natalia Almarcha le habría puesto varias condiciones para seguir adelante, entre las que destaca bajar el ritmo de vida de lujo que llevaban.

Risto Mejide y Natalia Almarcha en una premiere. / Gtres

Según ha trascendido, Risto lleva una vida rodeada de lujos y salidas gracias a los ingresos que sus diversos trabajos le ofrecen. Sin embargo, el estilo de vida de la joven es completamente diferente. Ella no podría hacer frente a todos los gastos que están llevando en estos últimos meses, por lo que la primera condición impuesta habría sido rebajar esta calidad y optar por algo al alcance de ambos. Además, Almarcha mucho se habría quejado sobre el dinero invertido en viajar a Madrid para estar con el escritor, mientras este tan solo ha visitado Valencia en dos ocasiones. Y, aprovechando este tema económico que ha sido una auténtica brecha en su relación, en el podcast se ha desvelado el gesto más rácano que se conoce (hasta la fecha) del jurado de Got Talent: «Cuando se fueron a Roma, Risto se pagó el billete de avión en business y ella en turista. Cuando van a restaurantes cada uno paga lo suyo, y claro Risto va a restaurantes caros. Él no se estira mucho. Natalia le ha dicho que quiere volver con él pero tienen que bajar el ritmo de vida porque ella no puede costearlo».

Natalia Almarcha / Gtres

Una cuestión que no ha pillado por sorpresa, pues él mismo reconoció durante su charla con Jorge Drexler en Viajando con Chester que le gustaba vivir bien, las cosas caras y llegó a considerarse un narcisista. Algo que parece no haber casado con la idea de vida de su actual pareja, que le ha puesto los puntos sobre las íes si realmente quiere que su historia de amor llegue a buen puerto.

Risto Mejide y Natalia Almarcha en una premiere. / Gtres

Más allá de los gastos innecesarios y el despilfarre, parece que hay una cuestión que tampoco le ha hecho demasiada gracia a la farmacéutica: los mensajes en la red. Tal y como ella misma compartió hace apenas unos días, Risto habría estado hablando con varias chicas sembrando la duda de su lealtad. Ahora, en esta nueva oportunidad, se ha especulado con que el jurado de Got Talent tendría que dar portazo a sus ‘amigas virtuales’.