Risto Mejide, aprendiz de infiel disfrazado de romántico

La relación entre Risto Mejide y Natalia Almarcha parece haber llegado a un punto de no retorno. Después de que hace apenas unos días el presentador compartiera en su perfil público la primera imagen de su hasta ahora novia con su hija Roma, lo que hacía pensar que la relación iba viento en popa, la realidad es muy diferente. Es más, la imagen en cuestión ha sido eliminada y tanto Natalia Almarcha como el propio Risto Mejide han dejado de seguirse en las redes. Un indicio más que claro, hoy en día, de que una pareja ha decidido tomar caminos separados.

Una ruptura inesperada de la que, por el momento, Risto Mejide no se ha pronunciado y que ha pillado a muchos por sorpresa, igual que ocurrió en su momento con la separación del escritor y Laura Escanes, madre de su hija pequeña. Sin embargo, la que sí ha querido despejar las dudas sobre la situación es Natalia Almarcha que, hasta ahora, había sido bastante prudente a la hora de exponerse o pronunciarse en las redes sociales, esta vez ha roto su silencio.

Era este miércoles por la tarde cuando saltaba la noticia de la presunta ruptura de la pareja. El tiktoker Abel Planelles publicaba un vídeo hablando sobre una posible ruptura y apuntaba, además de que ambos habían dejado de seguirse, que la farmacéutica había aceptado numerosas solicitudes de seguimiento en las últimas horas, lo que había aumentado considerablemente el número de seguidores de Almarcha.

Poco después, la farmacéutica, que tiene en estos momentos más de 5000 seguidores pero el perfil cerrado a quienes no ha aceptado, compartía a través de los stories de su cuenta una conversación de la que se deducía no solo que la ruptura era una realidad, sino también que los motivos de la misma podrían haber sido las infidelidades. Algo de lo que, por cierto, habló hace algún tiempo Laura Escanes, que desveló que había llegado a perdonar una deslealtad al presentador.

En la conversación que Almarcha ha publicado, uno de sus seguidores le dice que Risto le ha sido infiel, no con una persona, sino con varias y le comenta que le va a pasar pruebas de ello. La farmacéutica responde públicamente que nadie la había avisado de la situación y que se siente dolida por lo que está ocurriendo. «A ver, hoy estoy recibiendo cientos de mensajes así. Estas cosas me duelen, tanto si son verdad como si está manipulado todo lo que me pasáis, ya no procede… Haberme avisado antes», ha escrito en un storie. No es esto lo único que ha publicado, sino que, a través de un extenso post, Natalia Almarcha ha denunciado la hipocresía del mundo actual, el narcisismo y las actitudes interesadas, aunque, por el momento, no ha pronunciado el nombre de Risto Mejide, como tampoco el presentador ha hablado sobre el tema. Sin duda, una ruptura bajo la sospecha de la infidelidad que echa por tierra todas las declaraciones de amor y palabras de afecto que escuchamos en boca del escritor cuando presentó su último trabajo en compañía de Natalia Almarcha.