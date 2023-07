Muy poco le ha durado la felicidad a David De Gea (32) tras contraer matrimonio con Edurne (37), el pasado día 1 de julio, en una ceremonia que reunió a numerosos rostros conocidos de la crónica social y deportiva de nuestro país, como Risto Mejide (48), Dani Martínez (40) o Santi Millán (54), entre otros, en Menorca. Concretamente, en las Canteras de S’Hostal, un inaudito espacio exterior situado en el km 1 del Camí Vell, cerca del núcleo urbano de Ciutadella de la isla, que conforma un recinto de diferentes tipos de piedra, como la calcárea o las piedras de marés, declaradas Bien de Interés Etnológico (BIE) por el Consell Insular de Menorca; cuya explotación se concluyó en 1994.

Y es que ha sido hace escasas horas cuando se ha hecho oficial la salida del deportista del Manchester United tras doce años ligado al club inglés.

Edurne y David de Gea en el día de su boda

Si bien en los últimos meses De Gea ha estado negociando con la directiva del equipo una ampliación contractual, la inminente llegada de Onana, actual portero del Inter, al equipo, ha evidenciado el adiós de ex meta del Atlético. «Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecí muchísimo cada vez que me puse esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo, fue un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas», ha escrito el toledano en su cuenta de Instagram.

«Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para empujarme de nuevo en un nuevo entorno. Manchester siempre estará en mi corazón, Manchester me ha formado y nunca me dejará. Lo hemos visto todo», ha añadido.

David De Gea durante un partido del Manchester United

Sus palabras han despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones entre sus más de quince millones de seguidores en la citada red social, entre las que destaca, como no, las de Edurne. La intérprete Amanecer o Te Quedaste Solo, no ha dudado en mostrar su apoyo a De Gea con una emotivas palabras que ha acompañado, a su vez, de una imagen de ambos disfrutando de un día en la playa. «¡No puedo estar más orgullosa de ti amor! Comienza una nueva etapa, y seguiremos juntos de la mano hacia donde la vida quiera llevarnos. ¡Mi número 1! ¡Te quiero!», ha escrito junto a un emoticono en forma de corazón.

El futuro más inmediato de la pareja

Confirmada la salida de David de Gea del Manchester United, queda esperar a conocer cuál será el próximo destino del futbolista y, por consiguiente, quizás también de la artista y de la hija que tienen en común, Yanay. Según la prensa especializada, el guardameta podría tener en la actualidad dos ofertas sobre la mesa: una del Al Nassr de Cristiano Ronaldo o Marcelo Brozovic por más de 200.000 libras semanales, y otra del Bayern de Múnich.