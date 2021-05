Edurne revoluciona Instagram con la última fotografía de su hija, Yanay

Edurne está viviendo la mejor y más feliz etapa de su vida: la maternidad. La llegada de su primera hija, Yanay, el pasado 4 de marzo, cambió toda su existencia, de arriba a abajo, hasta niveles que seguramente ella no se esperaba. Tampoco su pareja, el futbolista David de Gea, con quien ha formado una bonita familia de la que ambos presumen en sus redes sociales. A pesar de que la niña tiene poco más de un mes, estaba previsto que la cantante madrileña regresara a los escenarios en apenas unas semanas, algo que finalmente no sucederá ya que el concierto que estaba previsto para el próximo 26 de junio en Madrid ha tenido que ser cancelado por restricciones de aforo.

Aunque esta ha sido una mala noticia, también tiene una parte ‘positiva’ pues podrá estar mucho más tiempo con su niña. Yanay se ha convertido en el centro de su vida, como reconocía ella misma hace unos días, cuando contaba que «¡mi pequeña Yanay tiene todo mi tiempo a su disposición!». Precisamente, la niña es la protagonista de su última publicación.

Yanay apenas tenía unas horas de vida cuando sus padres la mostraron al mundo por primera vez, aunque en esa ocasión tan solo era su mano. Desde entonces, Edune y David han subido diferentes publicaciones en las que su hija es la protagonista, pero la de este miércoles es diferente. Por primera vez la pequeña no comparte protagonismo con nadie, ella es la única y gran modelo de la fotografía y, pese a ser solo un bebé, parece que ya sabe posar ante la cámara.

A nadie le quedaba ya duda de que es una niña preciosa, pero esta imagen lo vuelve a corroborar. Vestida con un divertido body, en blanco y amarillo, con dibujos de de jirafas, Yanay mira fijamente a cámara, con los ojos muy abiertos y la boca en una media sonrisa. Lo que más llama la atención de la instantánea son sus grandes ojos, de un color azulado, y también su pelo rubio, dos rasgos que ha heredado de sus papás.

Lo que no sabemos es si el ‘peinado’ es también fruto de la genética, pues parece que Edurne y David tiene ciertos ‘problemas’ a la hora de domar su cabellera. «No es que no esté peinada, es que tiene el pelo tieso en ese lado y es imposible bajarlo 🤷🏼‍♀️😍», ha contado divertida la cantante. Además, ha aprovechado para recordar una de las partes más bonitas de la canción ‘Yanay’, que escribió pensando en ella. «Y me vuelves a mirar, y en tus pupilas puedo bailar con cada letra del verbo amar, al son de tu sonrisa».

Yanay no solo tiene enamorados a sus padres, también a los amigos de estos, que no han podido resistirse y muy pronto han llenado la publicación de comentarios bonitos. «Bella con su pelo salvaje!», ha puesto la cantante Vanessa Martin, mientras que Paula Echevarría, que también acaba de ser mamá, dice que es «comestible! Y con esos pelos tiesos más! 😍». Mar Saura, Nuria Roca, India Martínez, Vanesa Romero, Judit Mascó, Carlos Baute o Adriana Abenia, que ha bautizado su estilismo como un «look moderno», también les han dedicado mensajes de cariño.