Laura Escanes recuerda su divorcio con Risto Mejide cuando está a punto de cumplir un sueño

Cuando parecía que los nombres de Laura Escanes y Risto Mejide habían dejado de estar unidos a ojos de la crónica social de nuestro país, más allá de por la hija que ambos tienen en común; la influencer ha vuelto a hacer referencia al publicista a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de dos millones de seguidores, convirtiéndose así en noticia. Laura Escanes se ha acordado de su ex marido a raíz del próximo concierto que Adele tiene previso ofrecer en Múnich. Escanes ha desvelado que viajará a la capital de Baviera para acudir a este evento, subrayando la importancia que han tenido para ella las canciones de la artista a lo largo de su vida. Especialmente, durante su historia de amor con Risto Mejide.

«Cómo no voy a llorar si literalmente Adele ha formado parte de mi historia y mi vida, perfectamente esta es la banda sonora de mi vida», ha comenzado diciendo Laura. «Con mi primer novio, me tatué la canción de One and only… Años más tarde, me casé y el baile de la boda era Make you feel my love, cuando me divorcié Easy on me era lo que definía perfectamente cómo me sentía y no dejé de llorar escuchando My little love pensando en Roma y en cómo le afectaría. Ahora I drink wine sería una buena definición de esos aprendizajes. El concierto del miércoles va a ser cuanto menos intenso», ha añadido la catalana en una clara alusión a la tan sonada relación, y posterior ruptura, con el padre de su hija.

Stories de Instagram de Laura Escanes. (Foto: Redes Sociales)

Risto Mejide y Laura Escanes comenzaron su relación en 2015 a pesar de la significativa diferencia de edad entre ellos, que generó mucha atención mediática. Su historia de amor fue intensa y rápidamente se convirtió en una de las parejas más seguidas en España. En 2017, la pareja se casó en una ceremonia romántica en una masía catalana del siglo XVI llamada Mas Cabanyes y situada en el municipio de Argentona, rodeados de amigos y familiares. El enlace fue uno de los eventos vip más destacados de la temporada al unir a más de 400 invitados, entre los que destacan Dulceida, Luis del Olmo, Eugenia Martínez de Irujo, el ex jugador del FC Barcelona Carles Puyol, Mónica Cruz o Virginia Maestro.

Durante su matrimonio, la pareja compartió muchos momentos especiales en redes sociales, incluyendo el nacimiento de su hija Roma en 2019. A lo largo de su relación, ambos se defendieron de las críticas, mostrando públicamente su amor y complicidad. Sin embargo, en 2022, anunciaron su separación de manera amistosa, poniendo fin a una relación que había capturado la atención del público desde el principio. A pesar de la ruptura, ambos han expresado en varias ocasiones su respeto mutuo y el deseo de mantener una buena relación por el bienestar de su hija.

Risto Mejido y Laura Escanes, en Santander. (Foto: Gtres)

«Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor. Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia. Gracias. Siempre», fueron las palabras con las que Risto anunció su separación.