Fue el pasado mes de octubre cuando Laura Escanes confirmó su ruptura con Álvaro de Luna, tras poco más de un año de relación. Lo hizo a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de dos millones de seguidores, con un escueto, pero esclarecedor comunicado en el que hizo alusión, asimismo, a un capítulo de Entre el Cielo y las Nubes, el podcast de Podimo, producido por Phi Beta Podcasts, que presenta. «En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella (la invitada), tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien (…) Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo», dijo.

Desde entonces, son muchos, sea como fuere, quienes han puesto el foco en las compañías de la influencer y encontrado en ellas a quién podría ser su nueva ilusión sentimental: Mikel Alors, técnico de cámara del equipo del programa de telerreadidad y aventura que actualmente presenta Laura Escanes en TV3, el canal de televisión español de cobertura autonómica que emite en Cataluña: La Travessa. Pero ¿Por qué?

Laura Escanes, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue hace escasos días cuando las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez insinuaron que entre ambos jóvenes existe algo más que una amistad. Una afirmación que tomaría ahora más fuerza si cabe tras la última publicación de la propia Laura Escanes en su perfil en la ya citada red social. Entre las instantáneas que la joven ha compartido con los internautas, destaca un vídeo donde la ex de Risto Mejide mira a la cámara mientras una mano le acaricia la espalda. Ésta, curiosamente, deja al descubierto un anillo que pertenece a Mikel a juzgar por las imágenes que, el cámara, ha compartido también en sus redes sociales en los últimos tiempos; y por la fotografía de ellos dos juntos, sin ir más lejos, que Laura Escanes publicó el pasado día 23 de mayo, con motivo del onceavo día de rodaje del programa.

Además de este anillo, llama la atención como, en las últimas semanas, él ha interactuado en el perfil de Instagram de Laura Escanes, comentando con emojis algunas de sus publicaciones. La última, una en la que la influencer presume de unos días en Barcelona y cuyos paisajes coincidirían con los mismos que el vídeo en cuestión. «Barcelona, mar, sal, sol, un arroz, una copa de vino, unos mejillones, una noche en el sonar, reencuentros, abrazos infinitos, planes improvisados y soy la mujer más feliz del mundo», escribió Laura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Escanes (@lauraescanes)