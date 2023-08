A principios del mes de agosto, Laura Escanes tomaba una drástica decisión que, aunque fuera temporal, sorprendió a muchos de sus seguidores. La influencer decidía dejar las redes sociales para desconectar junto a su hija y su actual pareja, Álvaro de Luna, durante sus vacaciones. «Todo está bien, no hay que preocuparse de nada. Pero me apetece centrarme en mí, sin más. Os quiero», escribía. No era la primera vez que la joven ponía espacio entre ella y las plataformas digitales ya que, en agosto de 2021, por las continuas críticas que recibía por su papel como madre, también las abandonó por un tiempo.

Sin embargo, parece que la creadora de contenido está volviendo a pasar por una situación parecida a la que sufrió hace dos años, ya que se está viendo de nuevo salpicada por una polémica que pone su apariencia física como principal protagonista. La catalana publicó hace unos días unas historias en Instagram en la que sus labios se mostraban más exuberantes de lo normal. A sus seguidores les llamó la atención y muchos de ellos le han reprochado su «abuso» con las operaciones estéticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

«Cada vez te pones más morros», escribía uno de sus followers y, harta de recibir varias críticas similares, Laura Escanes ha querido responder públicamente para defenderse de dichas acusaciones. «No me pongo labios desde diciembre de 2018», comenzaba a explicar. Continuaba asegurando que el efecto de volumen de sus labios del que muchos se han hecho eco es debido a su habilidad para maquillarse bien. Por otro lado, aprovechando su discurso, reivindicó, una vez más, su posición en las redes sociales, ya que siempre ha sido muy clara con los cambios de su cuerpo, desvelando de forma natural todas las operaciones a las que se ha sometido.

Laura Escanes responde a las críticas en Instagram/ Instagram

«Después de tantos años en redes habréis visto que cuando me he operado el pecho, os lo he dicho. Cuando me he puesto bótox, lo he dicho. Cuando me separé, lo dije. Cuando me enamoré lo visteis también. Incluso cuando me operé de hemorroides también lo he dicho…», señalaba, añadiendo que su perfil público nunca había estado vinculado con ningún tipo de misterio por lo que, si se hubiera puesto labios, no tendría problema para contarlo abiertamente. «Me encanta que la gente de por hecho cosas que no han ocurrido en mi vida. Igual que supuestamente me he hecho una rinoplastia», comentaba con unos emojis de risas que sembraban un tono de humor a la situación.

En medio de todo el revuelo que ha generado su supuesto «aumento de labios», Laura Escanes vive su primer verano junto a Álvaro de Luna. La pareja dio pistoletazo de salida a su historia de amor a finales de año pasado y, desde entonces, no se han separado ni un solo momento, llegando incluso a protagonizar videos virales en las redes donde dejan entrever que su noviazgo va cada vez por mejor camino.