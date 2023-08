Álvaro de Luna saltó a la fama en 2019, primero, cuando su grupo junto a Carlos Matamoros, Pedro Montero y Manuel Porterounos, Sinsinati, logró que una de sus canciones, Indios y Vaqueros, sonara en todas las radios de índole nacional e internacional y; después, cuando el artista comenzó con su carrera en solitario y posicionó temas como Juramento eterno de sal o Levantaremos al sol en lo más alto de las listas nacionales de éxito. No obstante, que duda cabe que en los últimos meses su nombre ha subido como la espuma en la industria musical y fuera de ella, por su relación con Laura Escanes.

Desde que Álvaro de Luna comenzara a ser relacionado sentimentalmente hablando con la ex de Risto Mejide, sus números en redes sociales son de excepción. El cantante habría ganado más de un 480% de seguidores según los expertos, lo que se traduce en un total de 8.500 de nuevos usuarios solo en Instagram. Asimismo, su engagement en la citada red social estaría por encima del 4%, con más de tres millones de seguidores, dos cientos treinta y cuatro likes y doce mil seguidores. En YouTube, el artista ha superado los más de ochenta mil suscriptores y su canción Todo contigo, que compuso precisamente para Escanes, ha conseguido más de siete millones de reproducciones desde marzo, siendo así la más escuchada de su repertorio.

Álvaro de Luna en un evento en Madrid / Gtres

En lo musical, las cifras de Álvaro de Luna están también en auge. Tanto, que el artista ha sido catalogado ya como la persona que ha cumplido con el relevo generacional del pop rock español. El cantante ha participado en los festivales de mayor relevancia en nuestro país, como el Festival Starlite Occidente, considerado el mejor festival boutique del mundo, o el Zevra Festival, en Valencia.

Precisamente en este último, Álvaro de Luna y Laura Escanes protagonizaron hace escasas semanas un emotivo momento. El cantante sacó a la catalana al escenario y, ante todo su publico y sin soltarla de la mano, interpretó el tema Todo contigo. «De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón», escribió Álvaro en su perfil en Instagram, tras el tan sonado momento. «Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato», añadió.

Laura Escanes, en cifras

Por su parte, Laura Escanes, que fue la ganadora de la pasada edición del premio Ídolo a la mejor creadora digital, está rozando los dos millones de seguidores y, en lo que refiere al compromiso y el grado de implicación/interacción que tienen sus seguidores con su contenido supera 7,00%, por encima de María Pombo (6,15%) o Dulceida, que acumula menos de la mitad del total de la última (1,59%).