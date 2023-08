Laura Escanes ha tomado una drástica decisión para con su futuro profesional más inmediato. Pese a ser una de las influencer más reconocidas en nuestro país y alcanzar cifras de éxito con cada uno de sus pasos en redes sociales, la catalana necesita parar. De ahí que en los últimos días, haya optado por darse un respiro para centrarse plenamente en sí misma y en quienes la rodean. Especialmente, en su hija Roma, fruto de su matrimonio con Risto Mejide, de quien se separó hará ahora un año.

«He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales», ha comenzado diciendo en sus stories de Instagram, donde reúne a cerca de dos millones de seguidores. «Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada, pero me apetece centrarme en mí sin más. Os quiero», ha zanjado Escanes con una imagen de una apuesta de sol de fondo.

Stories de Instagram de Laura Escanes / Gtres

Si bien esta decisión ha sorprendido (y mucho) a los usuarios en la red, lo cierto es que esta no es la primera vez que Laura Escanes abandona por un tiempo sus redes sociales. La catalana ya hizo lo propio, precisamente, en agosto del año 2021, aunque entonces, se vio envuelta en polémica por las continuas críticas que recibía por su papel de madre y por la diferencia de edad que había entre ella y el presentador de televisión. «Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero», comentaba entonces la mujer de Risto que, además, confirmó que se unía a TortillaLand, un evento youtuber de Minecraft creado por AuronPlay y Perxitaa.

El verano de Laura Escanes

Antes de este parón, Laura Escanes ha compartido libremente los planes que ha estado haciendo prácticamente desde el arranque del verano. Especialmente, su viaje a Menorca, como cada año, con su madre, la pequeña Roma y Álvaro de Luna, su actual pareja, con quien protagonizó, además, hace escasas semanas, un romántico momento durante uno de los concierto s que el interprete de Todo contigo o Indios y Vaqueros, ofreció con motivo del Zevra Festival en el recinto Medusa Festival. Concretamente en la playa de Cullera, en Valencia.

Stories de Instagram de Álvaro de Luna / Instagram

El cantante sacó a la catalana al escenario y, ante todo su publico y sin soltarla de la mano, interpretó el tema Todo contigo que compuso precisamente para ella hace unos meses. «De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón», escribió el artista en su perfil en Instagram, tras el tan sonado momento. «Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato», añadió.