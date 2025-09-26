Raphael ha tenido que suspender el concierto gratuito que tenía previsto ofrecer este viernes por la noche en el recinto ferial Ifeza de Zamora, donde iba a actuar durante aproximadamente hora y media como colofón de la gala de entrega de los premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. La oficina de representación del artista linarense ha comunicado la cancelación este viernes 26 de septiembre, explicando que el motivo responde a «un proceso gripal» y lamentando las molestias ocasionadas tanto al público como a la organización del evento.

En el mismo comunicado, su equipo ha expresado el agradecimiento «de antemano por la comprensión y apoyo» de los seguidores, así como de los responsables de la gala, que se han visto obligados a reorganizar los horarios de las actuaciones programadas. Finalmente, tras la entrega de premios, la programación continuará con una sesión de música de los años ochenta de 21:30 a 23:00 horas, seguida de la actuación del grupo La Poptelera y, ya a partir de la una de la madrugada, la sesión de DJ Renovation Experience.

La noticia de la suspensión ha causado sorpresa entre los asistentes y seguidores del cantante, dado que el concierto era uno de los platos fuertes de la jornada. No obstante, la propia oficina de Raphael ha insistido en que se trata de un problema de salud puntual que requiere reposo, sin relación con el grave proceso médico que obligó a Raphael a apartarse de los escenarios a finales de 2024, cuando se le diagnosticó un linfoma cerebral.

Aquel episodio, cabe recordar, supuso uno de los momentos más delicados de su extensa carrera. Raphael pasó semanas ingresado y tuvo que cancelar una parte importante de su agenda, incluida la cita prevista en el Wizink Center de Madrid durante las navidades. Tras más de seis meses de tratamiento y recuperación, reapareció en junio de 2025 en el Teatro Romano de Mérida, donde ofreció un concierto que fue recibido como todo un símbolo de superación. Con su inconfundible energía, vestido de negro y acompañado por diez músicos, abrió con La noche y proclamó con fuerza: «Sigo siendo el mismo, el Raphael de siempre». Los aplausos y vítores del público confirmaron que la conexión con sus seguidores seguía intacta.

Ese regreso marcó el inicio de una nueva etapa para el artista, que a sus 82 años se mostró dispuesto a retomar la actividad con fuerza y seguir alimentando una trayectoria de más de seis décadas. La Academia Latina de la Grabación lo reconoció recientemente como Persona del Año 2025, un homenaje a su carrera internacional y a su papel pionero en la música española. Por eso, la cancelación en Zamora, aunque motivada por un proceso gripal, ha levantado cierta preocupación entre sus fans, que recuerdan los meses difíciles que atravesó el cantante.

La agenda de Raphael para el mes de octubre sigue adelante con cinco conciertos programados. El primero tendrá lugar el próximo día 4 en la plaza de toros de Murcia, seguido por el recital del día 11 en el Auditorio Kursaal de San Sebastián. Una semana después, el 18, actuará en la plaza de toros de Almería, para culminar con dos citas consecutivas los días 24 y 25 en el Auditorium de Palma de Mallorca.