El paso al frente de Carlos y Manuela, los nietos de Raphael que están orgullosos del artista

Manuela y Carlos, los hijos de Alejandra Martos y Álvaro de Arenzana, han dado un paso al frente y han acompañado a su abuelo en uno de los días más importantes de su trayectoria. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) le ha puesto el nombre del mítico artista al Auditorio Municipal. Raphael lleva viviendo allí más de 50 años y las autoridades pertinentes han tenido un bonito gesto con él. Como no podía ser de otra forma, ha recibido el apoyo de su mujer, de sus tres hijos y de parte de sus nietos.

Alejandra Martos lleva mucho tiempo despertando el interés de la crónica social, pero su postura siempre ha sido bastante discreta, así que no es extraño que sus vástagos hayan seguido la misma estela. Sin embargo, Manuela y Carlos han hecho una excepción para arropar a Raphael en un día que, sin duda, dejará huella en su biografía. No todo el mundo puede presumir de haber conseguido que su nombre ocupe un auditorio y mucho menos en un lugar tan prestigioso como Boadilla del Monte.

Manuela y Carlos con su madre, Alejandra. (Foto: Gtres)

Los hijos de Alejandra son fruto de su matrimonio con Álvaro de Arenzana, de quien se separó en 2020. No obstante, entre ellos hay una relación excelente y nunca han tenido problemas públicos. Es más, llevaron el proceso de ruptura en la más estricta intimidad. Los jóvenes han heredado este espíritu prudente y es muy común verles en un segundo plano. Han participado en algún evento, pero lo normal es que ocupen un segundo plano.

Desde hace unos días se está hablando mucho de los nietos de Raphael porque Nicolás, el hijo de Jacobo Martos y Toni Acosta, ha sido relacionado con Dora, la sobrina de Miguel Bosé e hija de la fallecida Bimba Bosé. Dicha noticia ha hecho que muchos se interesen en la familia del emblemático cantante y en este contexto Carlos y su hermana Manuela han decidido hacer una aparición pública.

Manuela, la nieta de Raphael

Manuela de Arenzana apoyando a Raphael. (Foto: Gtres)

Manuela lo tiene todo para convertirse en una estrella de la crónica social: pertenece a una familia importante, disfruta de una gran habilidad para atrapar la atención de las cámaras y es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga gracias a su talento. Se ha formado en Psicología y su sueño es especializarse en criminología, aunque también disfruta de una gran capacidad artística y le encanta el diseño de interiores.

La nieta de Raphael vivió cuatro años en México, durante el matrimonio de sus padres, pero después se instaló en Madrid y esto hizo que afianzase todavía más su vínculo con el artista.

¿Quién es Carlos de Arenzana?

Rapahel con sus familia. (Foto: Gtres)

Carlos se parece a su hermana. Los dos son igual de educados y tienen los mismos valores, aunque él es algo más extrovertido. Le encanta el deporte, especialmente el atletismo y el baloncesto, aunque ha heredado de su abuelo la pasión por la música y es amante de grandes cantantes, como por ejemplo Frank Sinatra.

Raphael se siente muy orgulloso de él y siempre que puede habla de sus nietos con un enorme cariño. Este amor ha quedado reflejado en el último cónclave del clan, que, como decimos, ha tenido lugar en Boadilla, conde reside el mítico intérprete.