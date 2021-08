Maxi Iglesias ha dejado de ser uno de los solteros de oro y la culpable no es otra que Stephanie Cayos. 7 años ha tardado en caer rendido a una mujer el actor, a quien no se le conocía pareja alguna desde su ruptura con Saray Muñoz, hija de un importante empresario de clínicas ginecológicas, en el 2014. Ha sido él mismo quien ha confirmado su nuevo estado sentimental y es que a sus 30 años se encuentra en un punto álgido de madurez tanto profesional como personal.

Maxi y Stephanie se conocieron durante el rodaje de la película ‘Mochileros’. Su conexión fue total desde el primer momento y ahí se prendió la llama. Ya fueron vistos paseando en actitud romántica por las calles de Málaga, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado su romance. Así es la belleza peruana.

Eso si, no rompe nunca su habitual discreción al hablar de temas privados y no desvela en ningún momento el nombre de su nueva novia. Se limita a decir que su corazón «está ocupado» y agradece a «a mis amigos, un pilar importantísimo en mi vida» todo lo que está pasando. Para él esa es la clave de la felicidad: «Te puedo decir que trato de rodearme de gente que me suma y me ayuda a ser mejor persona. Estoy feliz», reconoció en una entrevista reciente.ç

De Stephanie Cayo hay que decir que es una actriz de origen peruano y que a sus 33 años empieza una relación con Maxi Iglesias después de un importante chasco sentimental. Hace poco tiempo se ha divorciado de su marido, el acaudalado empresario estadounidense Chad Campbell, a quien conoció en 2013 y con el que se casó en 2018 en una ceremonia celebrada en la localidad colombiana de Cartagena de Indias.

Ella misma hacía balance en sus redes sociales de lo que había supuesto este revés: «Llegamos a la vida del otro en un punto de nuestro viaje en el que nos necesitábamos. Hemos crecido juntos y nos hemos convertido en mejores seres humanos. Hemos tenido una hermosa aventura juntos. Hicimos la promesa de apoyar los sueños del otro sin importar nada. Ahora cada uno debe seguir lo que nos hace sentir verdaderamente uno y vivos. A principios de este año decidimos separarnos y recién ahora hemos decidido hablar de ello. La separación es definitiva. Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado. Continuaremos en la vida del otro con el amor que nos tenemos como amigos más no como pareja. Estamos agradecidos por el increíble viaje que hemos tenido juntos y no cambiaríamos nada».

Todavía no han posado juntos en redes sociales y tanto Maxi Iglesias como Stephanie Cayo prefieren llevar en secreto su relación. El actor está triunfando gracias a su interpretación de ‘Víctor’ en Valeria, donde hace de un perfecto rompecorazones. Ahora el suyo está lejos de romperse y late con fuerza gracias a esta peruana.