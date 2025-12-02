La agenda de la Casa Real continúa con normalidad después de que el Rey Juan Carlos hiciera público un vídeo en el que se dirigía a las generaciones más jóvenes. Una especie de mensaje institucional del que no tenían constancia en el Palacio de la Zarzuela y en el que pide el apoyo para su hijo, Felipe VI, «en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y mantener el papel de España en el mundo». Un vídeo que no ha sentado especialmente bien en la Casa del Rey, ya que, por primera vez fuentes oficiales se han pronunciado y han asegurado que es «inoportuno e innecesario».

Ni don Felipe ni doña Letizia han hecho declaraciones al respecto sobre este mensaje, que se ha difundido apenas dos días antes de que se pongan a la venta en España las memorias del Rey Juan Carlos, publicadas en Francia hace varias semanas. También poco más de una semana después de la celebración de los actos del 50 aniversario de la restauración de la monarquía en nuestro país, a los que no se le invitó. Sí estuvo en un almuerzo privado en El Pardo.

Los Reyes recuerdan el legado de Ena

En torno a las 11:00 de la mañana, don Felipe y doña Letizia han llegado a la Galería de las Colecciones Reales, donde han inaugurado una exposición dedicada a la figura de la reina Victoria Eugenia, segunda esposa de Alfonso XIII. Una muestra que incluye, entre otras cosas, la tiara de las lises, una de las piezas más importantes del joyero de los Borbones. Esta diadema solamente la pueden utilizar las reinas de España, tal como dejó explicado Ena en un codicilo testamentario. Forma parte del lote de joyas de pasar y doña Letizia la ha llevado con regularidad en los últimos tiempos.

Los Reyes durante la visita a la exposición. (Foto: Gtres)

Los Reyes han sido los encargados de inaugurar esta muestra, que estará abierta al público hasta el mes de abril. La exposición presenta una colección de más 300 piezas que repasan la vida de la reina Victoria Eugenia, una mujer que definió una nueva manera de ser consorte y que combinaba su papel oficial como esposa del monarca con la realización de labores humanitarias.

El look solidario de la Reina

Para esta visita, doña Letizia ha apostado por un conjunto de inspiración Chanel de dos piezas de falda y chaqueta en tweed en blanco y negro con estampado clásico de pata de gallo. Un conjunto que ha salido del taller solidario de APRAMP, del que la Reina ya ha lucido varias prendas. La esposa de Felipe VI apoya de manera constante el trabajo de esta organización, que ayuda a mujeres que han sido víctimas de la prostitución.

Los Reyes en la visita a la muestra sobre Ena. (Foto: Gtres)

Lo ha combinado con medias negras -algo poco habitual en ella-, unos zapatos de tacón sensato con hebilla en la parte delantera y un bolso de mano a tono. También llevaba un abrigo negro de corte clásico. En cuanto a las joyas, la Reina ha apostado por su inseparable sortija de Coreterno y unos pendientes de perlas y diamantes.

La agenda de la semana

Esta visita ha sido el primer compromiso oficial conjunto de don Felipe y doña Letizia en una semana marcada por la difusión inesperada del vídeo de Juan Carlos I, la publicación de sus memorias y la celebración del aniversario de la Constitución, el próximo 6 de diciembre. Don Felipe y doña Letizia retomarán su agenda conjunta este jueves con una reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Gerona en sustitución de la princesa Leonor. Antes de eso, doña Letizia estará el miércoles en una reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y el monarca participará en la clausura de la Jornada sobre el Proceso Democratizador Español.