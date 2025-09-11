Nueva cita oficial en la agenda de la Reina Letizia. Después de retomar sus compromisos tras las vacaciones en un acto en Torrelodones en el que Marta Carazo acaparó gran parte de la atención, la esposa de Felipe VI ha presidido en Madrid el III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos, organizado por la Asociación Betania.

Una cita que ha reunido a destacados expertos nacionales e internacionales, que han planteado una serie de estrategias para luchar contra la trata y conseguir su total erradicación. Durante el congreso se ha debatido la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva global y desde distintos ámbitos de la sociedad para avanzar hacia su erradicación.

El look de la Reina

Si en su primer acto tras las vacaciones doña Letizia nos sorprendió con un precioso vestido bohemio de Antik Batik y alparagatas de cintas, esta vez se ha decantado por una versión más sofisticada y elegante, perfecta para las jornadas de trabajo en estas semanas en las que todavía hace calor.

La esposa del Rey Felipe VI ha elegido un pantalón blanco de corte recto, cintura alta y largo robillero. Un básico de cualquier armario que ofrece multitud de posibilidades a la hora de combinarlo con otras prendas.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La Reina lo ha combinado esta vez con un original y favorecedor chaleco en tonos negros con botonadura joya elaborado en tweed. Una prenda que ha sido confeccionada en el taller solidario de APRAMP, organización con la que colabora de manera continua doña Letizia. De hecho, ya ha lucido varias prendas confeccionadas en este taller -al menos dos chaquetas y un vestido-, que incluso ha visitado.

En cuanto al calzado, la Reina ha recurrido a los que se han convertido en sus zapatos preferidos en los últimos tiempos -con permiso de las alpargatas-. Se trata de unas bailarinas tipo merceditas con tacón bajo de la firma francesa Sézane. En este caso las ha llevado en color blanco, pero las tiene en varios tonos. Son un calzado cómodo y a la vez elegante, que aporta un toque sofisticado a cualquier estilismo. No ha faltado su inseparable sortija de la marca Coreterno, y unos pendientes sencillos, al igual que el maquillaje y el peinado.

La Reina Letizia con el chaleco de APRAMP. (Foto: Gtres)

Último compromiso de la semana

Está previsto que doña Letizia cierre su agenda de esta primera semana de curso el viernes, cuando se traslade hasta La Rioja para la apertura del curso escolar. La Reina visitará el Centro de Educación Infantil y Primaria Entresotos y en la Sección del Instituto de Educación Secundaria Gonzalo de Berceo de Rincón de Soto.

Será su último acto oficial antes de celebrar su cumpleaños, el próximo 15 de septiembre. Este año, en principio, tampcoo va a contar con la compañía de sus hijas. Leonor está en San Javier mientras que Sofía ya ha empezado la etapa universitaria en Lisboa. Además, el día 16 comienza el viaje de Estado de los Reyes a Egipto, por lo que va a ser una semana muy intensa.