Los Mohedano se llevaban un gran susto hace unos días con el ingreso de Amador en el hospital de Jerez de la Frontera. Al parecer, el hermano de Rocío Jurado sufría un fuerte dolor abdominal que le llevaba a permanecer bajo supervisión médica, además de someterse a las correspondientes pruebas. Aunque, por suerte, parece que el ex de Rosa Benito ha conseguido superar este bache en su salud y todo ha quedado en un simple susto. «Bien, estoy bien. Ha sido una revisión que ha tardado más de lo debido. Tenía que habérmela hecho hace cinco meses y no vine», ha explicado. «Y menos mal que ahora sí porque me empezó a doler el estómago y nada ya está. Hay que hacer más pruebas», ha señalado al respecto sin querer entrar en más detalles.

Mientras que, por otro lado, Leticia Requejo apuntaba desde TardeAR que Amador se encontraría cansado y necesita tranquilidad. De hecho, ya habría recibido el alta después de que su situación se estabilizara y fuese trasladado a planta. «Dentro de lo que cabe está bien. Está estable y mejorando», ha informado Kisko, un amigo suyo muy cercano en Vamos a ver. Mientras que, por otro lado, José Antonio Rodríguez (esposo de Gloria Mohedano y cuñado de Amador) aseguraba que su estado de salud había ido mejorando y tranquilizaba los ánimos dando a entender que no había sido «nada grave».

Amador Mohedano en Madrid. (Foto: Gtres)

Ahora, el tío de Rocío Carrasco puede volver a casa, donde contará con el respaldo y el apoyo de su familia. La última vez que vimos al hermano de «la más grande» fue precisamente durante el funeral de Michu, ya que no dudaba a la hora de desplazarse hasta Arcos de la Frontera para apoyar a Ortega Cano y a sus hijos. Entonces, ya dejaba entrever que había tenido que lidiar con ciertos problemas de salud. «Estoy fastidiado de la espalda», confesaba.

De lo que no cabe duda, es de que todo se entorno se ha volcado con él, y le han animado en todo momento a que se cuide. Sobre todo, porque no es la primera vez que tiene que ingresar en el hospital. De hecho, justo el verano pasado Amador pasaba varios días ingresado, al igual que en 2021, cuando también tuvo que someterse a diversas pruebas.

José Ortega Cano, Amador Mohedano y Gloria Camila en el último adiós a Michu. (Foto: Gtres)

Un nuevo testimonio desmiente a Tamara, la hermana de Michu

El alta de Amador no es la única buena noticia que se ha llevado la familia, ya que a esto se suma un reciente testimonio que puede tumbar la versión de la hermana de Michu. Tras el fallecimiento de la joven, expareja de José Fernando y madre de su hija, Tamara –su hermana– desataba una guerra contra el clan de los Ortega-Mohedano, a los que acusaba de no haberse interesado por la pequeña Rocío y haberse marchado cuando más los necesitaba. Además, pasaba a atacar directamente a Gloria Camila, –hermana de José Fernando y tía de la niña–, de la que aseguraba que jamás se había preocupado por su sobrina y que solo la veía en momentos puntuales.

Tamara, hermana de Michu, en TardeAR. (Foto: Telecinco)

Mientras que, por su parte, José Fernando se mostraba completamente decidido a pedir la custodia y que su hija se crie a su lado, junto a la familia paterna. Ahora, un nuevo testimonio podría echar por tierra los argumentos de Tamara, y posicionar la balanza hacia el lado de los Mohedano. Se trata de Alberto, ex de Michu, y quien se muestra dispuesto a desenmascararla. «Hoy estoy aquí por el honor de Michu y las barbaridades que estoy viendo a través de su familia, estoy totalmente indignado porque hay muchas cosas que se están diciendo que no son verdad cuando hay una persona que ha fallecido», sentenciaba contundente.

«Cuando yo la conocí, –a Michu–, había mucho distanciamiento con su familia. Y viendo los programas en los que ha estado Tamara ha dado a entender que ha estado pendiente de la niña y de su hermana y es mentira», agregaba desmintiendo sus acusaciones contra la familia de Ortega Cano. «Michu ha pasado muchas necesidades y siempre me contaba de todo, cuando se ponía mala me llamaba o me escribía porque tenía discusiones con su familia», zanjaba contundente durante su paso por TardeAR.