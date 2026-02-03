La relación entre Mar Flores y Carlo Costanzia ha estado siempre en entredicho. El embarazo de Alejandra Rubio marcó un antes y un después, pues fue entonces cuando se destapó que la modelo y el actor vivían una tensión marcada por su pasado familiar. Desde entonces, los rumores sobre un distanciamiento han copado numerosos titulares -sobre todo a raíz de que Flores publicara sus memorias y su hijo Carlo posara con su padre, una señal de un claro posicionamiento-. Sin embargo, su participación en Decomasters ha resuelto algunas dudas y ha demostrado la verdadera relación entre ellos.

La confesión de Carlo que ha hecho llorar a Mar Flores

En el último programa, una conversación de Carlo Costanzia con el actor Eduardo Casanova ha destapado los sentimientos más escondidos hasta la fecha del novio de Alejandra Rubio. Si por algo se caracteriza el yerno de Terelu Campos o, al menos, eso es lo que ha aparentado en televisión, es por su fortaleza ante los problemas de la vida. Sin embargo, ha destapado que es solo una imagen o una parte de su personalidad que ha querido mostrar en sus apariciones en la pequeña pantalla. «Doy una impresión un poco dura, soy alto, grande, los tatuajes, mi expresión… pero soy blandito, sí», ha reconocido.

Mar Flores se rompe al escuchar el testimonio de su hijo Carlo. (Foto: ‘Decomasters’)

Sin embargo, hace más de un año que se quito esta coraza o, al menos, de puertas para dentro de su hogar. La llegada de su primer hijo no solo cambió sus planes de vida, sino también sus sentimientos. Aunque siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar de su primogénito con Alejandra Rubio, en esta conversación con Casanova ha desvelado cómo lo vivió al tener que estar en prisión durante el embarazo de su novia. Una confesión que ha roto por completo a Mar Flores. «En mi caso no fue buscado, entonces casi me da un infarto. El corazón se me paró. No estaba en la mejor situación para ser padre porque todavía estaba en prisión, estaba en tercer grado. Yo trabajaba fuera, pero tenía que dormir allí todas las noche durante todo el embarazo yo no dormía en casa», comenzaba diciendo antes de hacer referencia a Alejandra: «Fue muy duro, pero ella es súper fuerte. Yo tenía claro que quería ser padre, pero en su debido momento. Digamos que me pilló en un momento en el que no tenía que ser. Pero, al final, su llegada es lo mejor que me pudo pasar. Me ha cambiado la vida por completo».

Mar Flores no pudo contener las lágrimas al escuchar a su hijo mayor. (Fotos: ‘Decomasters’)

Ha sido entonces cuando Costanzia, al lado de su madre, ha reconocido que la paternidad también le sirvió para entender a sus padres y su manera de educarlo: «Creo que también me ha servido mucho para entender la parte de mis padres. Desde luego, nos ha vuelto a unir -en referencia a su madre-. Somos los dos muy cabezones». Fue entonces cuando Flores, sin poder contender la emoción, recordaba a su nieto: «Y Carlo Jr. es un copia y pega».