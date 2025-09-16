El veto más inesperado en el cumpleaños de Terelu Campos: no está invitado

El 60 cumpleaños de Terelu Campos se acerca entre glamour, emociones y, como no podía ser de otra manera, cierta polémica mediática. La presentadora, siempre bajo la atenta mirada del público, prepara una elegante cena de gala el próximo miércoles 17 de septiembre en el Restaurante Jimmy’s, uno de los escenarios más exclusivos de la capital. La celebración reunirá a familiares, amigos y compañeros de profesión, aunque entre los nombres más sonados de la televisión, Kiko Matamoros finalmente no figurará, ya que su invitación no se ha materializado.

Durante las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Terelu y Matamoros habían acaparado la atención de los medios. Ambos han protagonizado meses de enfrentamientos públicos y feroces críticas en los platós de televisión, con Kiko señalando en diversas ocasiones la actitud de la comunicadora. Sin embargo, hace apenas unos días, el colaborador de No somos nadie sorprendía al expresar públicamente que estaba dispuesto a dejar atrás los rencores: «Todos nos equivocamos, todos somos humanos y todo el mundo tiene derecho a perdonar y ser perdonado», afirmaba, destacando también que Terelu siempre había tenido un trato «absolutamente irreprochable» con su entorno. A pesar de estas palabras conciliadoras, finalmente Kiko no estará presente en la celebración, un veto inesperado que añade un toque de intriga a la fiesta.

El origen de la guerra mediática entre Terelu Campos y Kiko Matamoros se remonta a sus años compartidos en los platós, pero también está ligado a conflictos personales surgidos tras la marcha de Terelu de Sálvame. La relación se tensó especialmente por las críticas de Kiko hacia Alejandra Rubio y hacia la propia Terelu, tras hacerse pública la relación de la hija de la presentadora con Carlo Costanzia y su posterior embarazo. Estos comentarios y reproches generaron una distancia notable entre ambos, alimentando meses de enfrentamientos televisivos que marcaron su relación pública.

A pesar de la ausencia de Kiko Matamoros, la velada del 60 cumpleaños de Terelu Campos contará con la presencia de una lista selecta de invitados que refleja tanto su vida personal como su trayectoria profesional. Entre los familiares presentes estarán su hija Alejandra Rubio, acompañada de Carlo Costanzia, su hermana Carmen Borrego y su sobrino José María Almoguera con su pareja María. También estará Nuria González, lo que añade un matiz de curiosidad al evento dado el pasado de enemistad entre la viuda de Fernando Fernández-Tapias y Mar Flores, madre del joven.

El origen de esta guerra mediática se remontaría a aquellos maravillosos años en que Mar Flores salió con Fernando Fernández Tapias, quien falleció en octubre de 2023. La modelo y presentadora de televisión fue pillada besándose con el mismísimo Conde Lequio, lo que puso punto y final a su romance con el empresario naviero que, poco tiempo después, comenzó una relación sentimental con Nuria González. Y ahí está el quit de la cuestión. Entonces, la estilista en el mundo de la moda era amiga de Mar, y ambas lo eran, a su vez, de Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos se posicionó del lado de Nuria en el conflicto, llegándo a ficharla incluso como colaboradora del programa que durante años presentó en las tardes de la televisión autonómica madrileña, Con T de Tarde.

Los otros invitados al cumpleaños de Terelu Campos

Además, la presentadora ha querido invitar a amigos que conoció durante su participación en Supervivientes 2025, incluyendo a Anita Williams, Laura Cuevas, Almacor y Carmen Alcayde, con quienes compartió momentos históricos en el reality, como sus dos saltos desde el helicóptero, inéditos hasta ahora en la historia del programa. Asimismo, la celebración contará con la presencia de figuras destacadas de Telecinco, como Raúl Prieto, Beatriz Archidona, Santi Acosta, Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, José Antonio León, Patricia Pérez, Ángela Portero y Belén Rodríguez.