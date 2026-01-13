La prensa internacional se hace eco del momento más humano de la Reina Letizia

La Reina Letizia se ha convertido en un modelo de consorte en el que se miran otras royals de todo el mundo. Su profesionalidad, su cercanía y su elegancia marcan la pauta tanto en España como en otras partes del mundo. Doña Letizia ha sabido adaptar su rol a los nuevos tiempos y forma un equipo perfecto junto al Rey Felipe VI para la monarquía renovada de la que habló el jefe del Estado en su discurso de proclamación.

La forma de hacer las cosas de doña Letizia genera interés en toda Europa y son muchos los medios que se hacen eco de su agenda, además de sus estilismos. La Reina es una de las mujeres más elegantes de la realeza, pero también de las que menos gasta a la vez que tiene una de las agendas más intensas. La madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía ha sabido transformar el interés por sus estilismos en una forma de dar visibilidad de nuevas firmas de moda, capitaneadas por mujeres, con formas de confección artesanal y una filosofía sostenible. Es, además, una de las reinas que más partido saca a su armario, con looks repetidos de manera constante.

La Reina Letizia saludando a algunas personas. (Foto: Gtres)

El gesto de la Reina que ha sorprendido

Después de las vacaciones de Navidad, la pasada semana doña Letizia retomó su agenda. Primero junto al Rey y la princesa Leonor en la Pascua Militar, y después ya en solitario. La Reina presidió en Madrid una entrega de premios periodísticos en la que se mostró muy sonriente.

Una cita en la que, además, derrochó naturalidad y simpatía y protagonizó una anécdota que ha llamado la atención de la prensa internacional. El portal Bunte ha dedicado un artículo a este acto de agenda de la Reina y ha apuntado su flexibilidad a la hora de cumplir con el protocolo.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque muchas veces se habla de que los royals rompen el protocolo cuando realizan determinadas acciones, lo cierto es que el protocolo como tal no se rompe, sino que es flexible a las circunstancias y está previsto que puedan suceder nuevas circunstancias.

Esto es, precisamente, lo que ocurrió en el último acto oficial de doña Letizia, cuando la Reina se acercó a saludar a los curiosos que estaban en los alrededores del edificio e incluso se agachó. «Su guardaespaldas apareció inmediatamente detrás de ella para evaluar el peligro potencial. Sin embargo, parece que no había motivo de preocupación», han recalcado desde el portal. «El carácter accesible de Letizia, naturalmente, dificulta su trabajo, pero sin duda le genera una dosis extra de entusiasmo por parte de sus fans», explican en el artículo.

Según apuntan desde Bunte, es probable que a alguien se le cayera algo al suelo y doña Letizia le ayudara a recogerlo. Algo poco habitual en un miembro de una familia real y que el portal ha definido como un gesto entrañable y cercano.

No es la primera vez que vemos a doña Letizia en una actitud de este tipo, sino que en muchas ocasiones la Reina muestra en público su deseo de estar cerca de los ciudadanos y su interés por ellos.