Irene Matamoros, beneficiaria de la máxima ayuda para el alquiler que concede el gobierno

Aunque Kiko Matamoros tiene tres hijos extremadamente mediáticos como son Diego, Laura y Anita, lo cierto es que no son los únicos que forman parte de su vida. Durante su historia de amor con Marián Flores, el colaborador de Sálvame tuvo también a Irene y a Lucía, dos chicas que han permanecido alejadas del foco mediático al igual que su progenitora, pese a que una gran parte de sus seres queridos tengan como principal fuente de ingresos tanto la televisión como las redes sociales.

En esta última ocasión, ha llamado especialmente la atención que la situación económica de la hija menor del ex concursante de Supervivientes, Irene, no sería tan favorecedora como la de sus más allegados. Con tan solo poco más de 20 años y tras haberse graduado en la universidad, las cosas en lo que al ámbito monetario se refiere no serían muy positivas para la joven, razón por la que ha optado por hacer uso de una de las ayudas que la Comunidad de Madrid ofrece otorgando el bono joven de alquiler a todas aquellas personas que lo solicitan y que cumplen con los requisitos necesarios.

Fue hace varios meses cuando salió a la luz que el gobierno de la capital tenía previsto dar una compensación de unos 250 euros al mes, que se podía extender durante 24 meses generando un total de 6.000 euros, a todos aquellos jóvenes que por distintas razones no llegan a fin de mes como ellos quisieran, viéndose elevados a pagar un alquiler un tanto abultado. Algo a lo que Isabel Díaz Ayuso ha querido poner fin, motivo por el que hace tan solo unos días han salido a la luz una serie de listados en los que aparecen reflejadas las personas beneficiarias de la ayuda en cuestión, entre las que está la hermana de Laura Matamoros.

Según ha podido saber LOOK en exclusiva a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Irene va a recibir la cantidad máxima de dinero por este servicio de ayuda, es decir, 6.000 euros para los que probablemente ha tenido que adjuntar documentos entre los que está el contrato de arrendamiento o cesión de la vivienda, el certificado de empadronamiento y una serie de rentas de trabajo que tienen que contar con unos ingresos anuales inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el cual durante este 2023 está en 8.400 euros al año en 14 pagas.

Sin duda alguna, este dato demuestra que, aunque se haya visto obligada a pedir una ayuda, Irene no está dispuesta a ganarse la vida de la misma manera que alguno de sus hermanos, razón por la que siempre se ha mantenido a la sombra de ellos sin querer hablar de su vida frente a las cámaras. No obstante, llama especialmente la atención que, contando con cinco años de diferencia de edad, Irene y Anita cuentan con situaciones económicas totalmente diferentes, siendo esta última una de las figuras más destacadas del universo 2.0 a nivel nacional con casi 700 mil seguidores en Instagram.