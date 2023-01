La Reina Letizia vuelve a desafiar al frío reinventando el look de Isabel Díaz Ayuso en clave boho

La semana está llegando a su fin, y como no podía ser de otra manera, los Reyes están finiquitándola acudiendo a una serie de actos marcados en sus respectivas agendas. No obstante, en esta última ocasión, Sus Majestades han podido acudir de manera conjunta al salón de plenos de la Real Academia Española de la capital para presidir el Pleno de la Junta de la Real Academia Española, máximo órgano representativo de la corporación e integrado por todos sus académicos, que tiene como objetivo resolver asuntos de índole lingüística, económica o cualquier otra vertiente.

Teniendo en cuenta la importancia de la velada y las bajas temperaturas que están azotando Madrid y otros puntos del país en los últimos días, la Reina Letizia ha hecho uso de un look totalmente apropiado. La consorte se ha enfundado en una falda midi de piel negra de Hugo Boss, que ha combinado a la perfección con un cinturón a tono y una blusa azul celeste satinada de Carolina Herrera que apenas podía apreciarse de manera detallada al llegar al evento, ya que la esposa de Felipe VI también se decantaba por un abrigo tipo gabardina en color negro para resguardarse así del frío. Para poner el broche de oro a tan elegante elección, la madre de la Princesa Leonor ha escogido un pequeño bolso en color negro junto a unos salones Prada a tono, llamando especialmente la atención que no ha optado por utilizar medias. Algo que no ha resultado en absoluto extraño viniendo de Doña Letizia, ya que, teniendo en cuenta que es una fiel seguidora de las tendencias, probablemente se haya percatado de que el uso de medias conocidas como «color carne» es algo totalmente inaceptable para las fashionistas, razón por la que quizá prefiere pasar un poco de frío antes que alterar de algún modo sus reglas estilísticas. Por último, Letizia también ha lucido unos novedosos pendientes boho con forma de rombo y pedrería en distintos tonos de azul que han encajado a la perfección con el look total.

Sea como fuere y una vez más, la nuera de la Reina Sofía ha demostrado su saber estar y su exquisito gusto en lo que a moda se refiere, permaneciendo al lado del Rey en cada momento y dedicando una sonrisa a todos los invitados presentes en la cita en cuestión mientras se retiraba la melena de la cara, una tarea bastante difícil por el aire que corría en torno a las 18:00 horas de la tarde en Madrid y que ha llevado a cabo a la perfección inspirándose en cierto modo en Isabel Díaz Ayuso, ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid escogió una falda muy similar tan solo unas horas antes en Fitur, donde coincidió con la consorte.

De esta manera, los Reyes han vuelto a forjar un vínculo con la RAE aparentemente irrompible pese al paso de los años. Y es que, la unión de la Casa Real con esta organización ha sido constante desde su creación en 1713, llegando incluso el Rey Juan Carlos a haber presidido esta sesión en 1983. Unos años más tarde, el testigo del Rey emérito era cogido por Don Felipe y Doña Letizia, que presidían distintos actos institucionales de la Real Academia como por ejemplo la publicación de la última edición del Diccionario de la Lengua Española, entre muchos otros.