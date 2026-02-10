Muere la suegra de Marta Luisa en el momento más complicado para la Corona noruega

La familia real de Noruega vive uno de los momentos más complicados de su historia reciente. El caso judicial de Marius Borg ha puesto a los príncipes Haakon y Mette-Marit en una tesitura muy compleja, aún más agravada por las recientes revelaciones sobre la relación de la princesa y el pederasta Jeffrey Epstein. El departamento de prensa emitió hace unos días un comunicado en el que confirmaba que la nuera de los reyes Harald y Sonia de Noruega deseaba dar explicaciones sobre esta cuestión y en el que se arrepentía de cualquier vínculo con el empresario.

Un escenario muy complejo que ha afectado a la imagen de la Corona e incluso a los propios reyes Harald y Sonia, a quienes podíamos ver el pasado fin de semana en los Juegos Olímpicos de Invierno con el rostro serio. Los reyes de los Países Bajos, en especial, la reina Máxima, no dudó en acercarse a ellos para mostrarles su apoyo. La salud de ambos es delicada, sobre todo la del rey Harald, y todo esto le está pasando factura.

Los reyes de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Gtres)

En medio de esta situación, ahora es la princesa Marta Luisa la que ha acaparado la atención. Hasta el caso de Marius Borg y el escándalo por la relación de Epstein con Mette-Marit, la hija mayor de los reyes era la que concentraba las polémicas de la familia real, aunque no se le daba tanta importancia porque ya no tiene un papel efectivo en la institución. Su boda con Ari Behn, la muerte del artista y su enlace con el chamán son solamente algunos de los episodios que han marcado la historia reciente de una princesa que asegura que habla con los ángeles.

Una muerte sin reacciones

Pues bien, en estos momentos la princesa ha vuelto a concentrar el interés de los medios debido a una noticia que afecta directamente a su actual y polémico marido. Según han confirmado medios noruegos, la madre del chamán acaba de fallecer a los 82 años.

Ha sido el diario Se Og Hør el que ha anunciado la noticia de la muerte de Veruschka Urquhart -nacida como Sheila Farmer-, mujer de origen noruego cuyo último deseo era que sus cenizas se esparcieran en Oslo.

Las princesas Marta Luisa y Mette-Marit juntas. (Foto: Gtres)

De momento, ni la princesa ni tampoco el chamán Durek Verrett se han pronunciado sobre esta noticia. Algo que no es de extrañar porque la relación entre ellos no era ni mucho menos estrecha. De hecho, la madre del chamán no tenía contacto con la pareja e incluso se quejaba del estilo de vida que llevaba Durek Verrett y de sus creencias.

Es más, Marta Luisa nunca conoció personalmente a su suegra, a quien ni siquiera se invitó a la boda celebrada en Noruega en el verano de 2024. Un enlace al que sí acudieron los reyes, quienes tampoco estaban de acuerdo con la relación de su hija con el chamán.

Marta Luisa de Noruega y el chamán el día de su boda. (Foto: Gtres).

A pesar de la distancia entre madre e hijo, Veruschka y Durek compartían su pasión común por las fuerzas de la naturaleza y por la espiritualidad. Sin embargo, la madre del chamán consideraba que él se había alejado del camino correcto y se había orientado hacia la manipulación en lugar de buscar el bien común. Veruschka consideraba que su hijo había heredado de ella sus poderes y su capacidad para percibir cosas que no están al alcance del resto de las personas e incluso llegó a decir que se casaría con una princesa noruega. Una profecía que finalmente se cumplió.