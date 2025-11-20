El exclusivo refugio de Javi Calvo en Madrid donde se recompone de su ruptura con Ambrossi

Los Javis han puesto fin a su relación después de 13 años de relación, lo que ha puesto el foco en los verdaderos motivos que les llevaron a tomar esa decisión y también en su extenso patrimonio. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja compartió un coqueto pisito en Malasaña, antes de hacerse con la impresionante mansión que adquirieron hace poco en Pozuelo de Alarcón. Una vivienda, propiedad de Javier Calvo, y que ahora se ha convertido en su gran refugio en medio de la mediática ruptura.

Situado en pleno centro de Madrid, la primera casa de los Javis se caracteriza por desprender carisma y originalidad. La pareja de cineastas compartía los 109 metros cuadrados de esta espectacular vivienda con sus dos perritas: Susi y Mary. De hecho, al entrar allí a vivir, decidieron realizar varias reformas para adaptarlo a sus necesidades. De esa forma, convirtieron el salón y el comedor en una sola estancia y consiguieron mejorar la conexión con el dormitorio, baño y cocina. Ahora, será Calvo el que disfrute solo de las grandes ventajas que ofrece este inmueble, en un cuarto piso y que también cuenta con trastero en el piso alto abuhardillado.

Javier Calvo y Javier Ambrossi. (Foto: Gtres)

Un coqueto y artístico pisito en Malasaña

En varias ocasiones, tanto Javier Calvo como Javier Ambrossi nos han enseñado algunos de sus rincones favoritos de la casa en redes sociales. Por ejemplo, la relajante y acogedora zona del sofá. Allí, Javier Calvo puede pasar el rato, leer o descansar. De igual modo, la amplia librería consigue acaparar toda la atención en el salón, donde puede verse el toque artístico y carismático del cineasta con cuadros repletos de color. Al igual que la zona del despacho, donde puede dar rienda suelta a su creatividad e ingenio. Por no hablar del impresionante balcón con vistas inmejorables al barrio de Malasaña. Allí, cuenta con un «terraza improvisada» con un banco de madera y cojines.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Calvo (@javviercalvo)

Sin embargo, el «buque insignia» para la pareja fue la espectacular vivienda de 400 metros cuadrados que adquirieron hace más de un año en Pozuelo de Alarcón, y customizada por los arquitectos Raúl Hinajeros y Benjamín Iborra. «Queríamos mudarnos a un lugar donde siempre fuera verano», explicaban en Architectural Digest. Mansión, que ahora han puesto a la venta por 5 millones de euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Architectural Digest España (@ad_spain)

Esta espectacular mansión cuenta con una gigantesca biblioteca de dos pisos, piscina e incluso discoteca. Y es que los Javis siempre han manifestado su deseo de estar rodeados por sus seres queridos, por lo que querían un hogar pudiese acoger grandes reuniones sociales con amigos.

Javier Calvo y Javier Ambrossi posan en la calle. (Foto: Gtres)

Una dolorosa y mediática ruptura

En medio del gran revuelo que se ha generado con la ruptura de la pareja, fuentes cercanas aseguran que todavía seguirían bastante afectados, ya que no querían que la información saliese a la luz. Al menos, tan pronto. «No querían hacer de este proceso algo mediático. Básicamente, porque aún lo están procesando, están desconcertados con la situación», aseguran desde su entorno.

Los Javis presentando los Premios Goya. (Foto. Gtres)

Respecto a los motivos de la ruptura, aquellos que les conocen aseguran que «Ambrossi quería llevar una vida más tranquila que Calvo» y que desde hacía mucho «no se ponían de acuerdo en muchos temas como las fiestas, las amistades o la convivencia». Eso sí, no les habría afectado en lo absoluto el ámbito laboral.