La ruptura de Los Javis ha abierto varias incógnitas sobre su futuro por separado. Tras más de una década de relación, Javier Ambrossi y Javier Calvo han decidido tomar caminos sentimentales por separados, aunque no vitales, pues seguirán compartiendo todo lo que han construido juntos: desde sus exitosos trabajos hasta su productora, su casa en Pozuelo -la cual están compartiendo- o sus amistades VIP.

Su casa de ensueño

Una de las grandes dudas tras la separación de los directores de cine es lo que ocurrirá con su domicilio en común. Tras dejar su piso en Malasaña, la ya ex pareja se mudó a una vivienda unifamiliar diseñada por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos en Pozuelo de Alarcón. Un hogar con varias estancias privadas, pero también algunas comunes -como una sala de cine, un gimnasio o una discoteca-, en la que han recibido a su pandilla VIP -y donde el pasado 31 de diciembre organizaron una multitudinaria fiesta en la que presentó Anne Igartiburu Las Campanadas-. «Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay alguna lectura de guion… Queríamos un lugar que no solo fuera para nosotros, sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. Es también un espacio creativo», dijeron en una entrevista en AD.

Desde que comenzaran su relación, Los Javis han compartido un importante patrimonio, entre el que se encuentra esta mansión a las afueras de Madrid valorada en un millón y medio de euros. Es por ello que, en cuanto a esta propiedad, se plantean varios escenarios: que la vendan y dividan el dinero obtenido o que la mantengan.

Su productora de éxito

Más allá de la vida personal y sentimental que han compartido durante 13 años, también les une un importante vínculo: su trabajo. Desde hace años dedican parte de su esfuerzo, de su bolsillo y de su tiempo a Suma Content S.L, una de las productoras de contenidos de entretenimiento más conocidas y reputas del país que se centra en la creación de proyectos musicales, teatrales y audiovisuales.

Javier Ambrossi durante el rodaje de la series de ‘Veneno’. (Foto: Redes Sociales)

De hecho, Suma Content ha sido la gran responsable del éxito de La llamada -su musical que llegó hasta la gran pantalla- La Mesías, Paquita Salas, Mi querida señorita, Veneno o, recientemente, La bola negra.

Sus amistades VIP

Los Javis, guías de Glenn Close en Madrid. (Foto. Gtres)

En estos trece años de relación, además de cosechar vivencias o revolucionar el mundo del cine, Los Javis también han compartido el mismo núcleo de amistades -cuanto menos variopintas-. Como no podía ser de otra manera, uno de sus grandes apoyos -tanto en el cine como en sus vidas- ha sido Pedro Almodóvar.

Aitana, Amaia y los Javis. (Foto: Gtres)

A través de sus redes sociales -y también gracias a sus proyectos profesionales-, hemos podido conocer qué personas forman parte de su núcleo duro. Más allá de los anónimos, es sabido que Calvo y Ambrossi mantienen una estrecha relación de amistad con rostros de la talla de Rosalía, Amaia Romero y Aitana Ocaña -a las que conocieron durante su paso como profesores en Operación Triunfo-, Brays Efe, Aida Domenech -más conocida como Dulceida-, Ana Rujas, Diego Ibáñez -líder del grupo Carolina Durante- Glenn Close -con la que han trabajado recientemente- o Penélope Cruz.