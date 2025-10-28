Javier Calvo y Javier Ambrossi -más conocidos como Los Javis-, han ejercido de anfitriones de una conocida estrella de Hollywood, que formará parte de su próximo proyecto y con la que han paseado por las calles de Madrid. El pasado 19 de mayo, los directores de cine anunciaron en el Festival de Cannes que estaban inmersos en una nueva película y que, poco a poco, «desvelarían algunas sorpresas». La primera de ellas fue Penélope Cruz, que formará parte de La bola negra -su cinta más ambiciosa basada en una obra inacabada de Federico García Lorca y que consideraban «el rodaje de sus vida»-.

Sin embargo, con el paso de los meses, los cineastas han destapado el as que tenían bajo la manga y es que la chica Almodóvar no solo es su única carta reina en este proyecto audiovisual. Tal y como han comunicado, Glenn Close también formará parte del filme -a la que ya han enseñado algunas de las zonas más típica de la capital-.

Su plan en Madrid detrás de cámaras

La protagonista de Atracción fatal o 101 dálmatas ha cosechado numerosos éxitos en su carrera que la posicionan como una de las mejores actrices de Hollywood. De hecho, en sus espaldas carga con tres Globo de Oro, tres Emmy y tres Tony -además de haber estado nominada al Oscar hasta en ocho ocasiones-.

Glenn Close y Los Javis en Madrid. (Fotos. Gtres)

Por su parte, y desde que su carrera despegara de la mano de La llamada -un musical que posteriormente dio el salto a la gran pantalla- Los Javis también se han consolidado como unos referentes en la industria del cine español. Cuando parecía que el hermano de Macarena García y su pareja ya habían sorprendido a los fanáticos del séptimo arte, han confirmado la participación de Glenn en su próximo proyecto, que promete reventar las taquillas.

A través de sus redes sociales, la protagonista de Las amistades peligrosas compartió una imagen en la que aparecía en un avión donde daba pistas del motivo de su viaje: «Saltando a Madrid durante dos días. Pip -su mascota, un bichón habanero blanco- no ha podido seguir el ritmo con su español, así que se ha vuelto para Berlín».

Glenn Close y Los Javis en Madrid. (Fotos. Gtres)

Antes de dar un paseo por las calles de la capital española, ha sido Javier Calvo a través del universo 2.0 donde ha compartido su reencuentro con la actriz. «Mother is in town» (Madre está en la ciudad), ha escrito el intérprete de Física o Química junto a una foto con Glenn. Una imagen que da cuenta de la admiración mutua y de la amistad que ha surgido a raíz de trabajar juntos.

Horas después, las cámaras de Gtres han captado a Close saliendo de un edificio del centro de Madrid agarrada del brazo de Calvo y también acompañada por Ambrossi. Unas fotografías que demuestran la gran complicidad que hay entre ellos. Sin duda alguna, seguro que esta no es la última vez que vemos a la actriz en España -donde además de viajar por trabajo, también disfruta de momentos de ocio y turismo-.