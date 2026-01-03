Comunicado urgente de Ilia Topuria: "Sigo confiando en Dios, en la Justicia y en las personas"

Ilia Topuria se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del fin de semana al emitir un comunicado donde aclara la situación judicial que está atravesando. Tal y como él mismo ha informado, no le han llamado a declarar por un asunto relacionado con la presunta violencia de género. «La citación está relacionada exclusivamente con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de mi hija», ha detallado con total naturalidad para evitar especulaciones.

Más adelante, el deportista asegura que la Justicia nunca le ha requerido por nada que esté vinculado a la violencia machista. «Nunca he sido llamado a declarar por este motivo, algo que haré gustosamente cuando se me requiera», indica. En este momento, cabe recordar que ha recibido una denuncia por parte de su ex mujer, Giorgina Uzcategui por supuestos malos tratos. No obstante, recalca que el juez todavía no le ha pedido que preste declaración.

Topuria ha aprovechado el momento para decir: «Llevo cuatro meses sin poder ver a mi hija». En un primer momento, se mostró agradecido con los medios y ahora quiere poner su versión encima de la mesa para aclarar los últimos rumores que se han puesto en circulación.

La versión de Ilia Topuria

Ilia Topuria junto a Giorgina Uzcategui. (Foto: Gtres)

Ilia Topuria ha roto su silencio. Según dice, supuestamente empezó a tener problemas con su ex mujer cuando le presentó la demanda de divorcio. Afirma que Giorgina Uzcategui estaba en contra del plan financiero que le entregó y fue ahí cuando comenzaron los problemas.

«La realidad comienza con una demanda de divorcio presentada por mi parte, precedida de semanas de negociación tras nuestra separación», sostiene. Y después añade: «Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos».

Ilia Topuria en un evento. (Foto: Gtres)

El luchador reconoce que está siendo investigado por la justicia por presuntos malos tratos, pero recalca que la citación que ha recibido no tiene nada que ver con esta causa, por eso lamenta que algunos se hayan confundido y ha decidido dar un paso adelante para reconducir la noticia. Antes de terminar escribe: «Sigo confiando en Dios, en la justicia y en las personas». De esta forma, cierra su comunicado en un tono optimista y habrá que esperar hasta que el juez dicte sentencia.

Mientras tanto, Topuria lamenta estar separado de su hija y manifiesta sus ganas de retomar la normalidad para poder disfrutar junto a su familia y su otro hijo.