Sonsoles Ónega cambia de look y dice adiós a su icónico flequillo

Sonsoles Ónega ha sorprendido con un llamativo e inesperado cambio de look de lo más favorecedor. Ha sido durante una de sus últimas apariciones cuando la periodista ha mostrado que ha dejado atrás su característico flequillo. La comunicadora, que en los últimos años había convertido su peinado en su particular seña de identidad, ha tomado la decisión de cambiar su imagen.

Ahora, luce un peinado similar, pero a la vez diferente. Si bien antes presentaba muchas capas con mechas rubias y las puntas ligeramente hacia arriba, ahora Ónega apuesta por un cabello liso, aunque también capeado. A su vez, también ha modificado el color de su melena.

Sonsoles Ónega presentando en directo. (Foto: Antena 3)

Sin embargo, parece que Sonsoles no quería que su cambio de look fuera un tema de conversación en el espacio que presenta y que lleva su nombre, sin embargo, ha sido algo que no ha pasado desapercibido.

«Qué guapa estás hoy, me encanta ese pelo», le dijo Carmen Lomana en pleno directo. Unas palabras que descolocaron a la propia Sonsoles. «Bueno, gracias, gracias. No sé si es el objeto ahora…», dijo con timidez mientras se tocaba el pelo. «No quiero entrar en según qué asunto», añadió con una sonrisa. Por otro lado, en las redes sociales del formato, los usuarios no dudaron en opinar sobre su imagen. «Me encanta», «¡Qué bonito», «Estás guapísima», «Te favorece el doble», «Estás preciosa», fueron sólo algunos de los escritos.

Un tono marrón natural

La autora de Las hijas de la criada ha dejado claro que está al tanto de las últimas tendencias en cuanto a colores en el cabello se refiere porque no ha dudado en apostar por un marrón de lo más natural con algún que otro reflejo rubio. Se trata de un tono que influencers como María Pombo llevan luciendo un tiempo. Es, sin duda, el color de la temporada.

Sonsoles Ónega en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Una divertida anécdota

El 6 de octubre de 2023, durante su visita a El Hormiguero, Pablo Motos le preguntó: «Si tú te quitas el flequillo, ¿la gente te reconoce?». «No, es maravilloso», respondió, en clave de humor, la comunicadora. Pero eso no fue todo porque la periodista se lo retiró para que, tanto los allí presentes como los telespectadores pudieran comprobarlo.

Sonsoles Ónega. (Foto: Antena 3)

«Me pongo el pelo así para atrás. Bueno, es que ahora voy muy maquillada, pero si yo voy así… soy otra señora. ¿Te gusta?», expresó Sonsoles con la amabilidad que tanto le caracteriza. «Estás guapísima», respondió el presentador. «No sé… me da miedo, es inseguridad», reconoció Sonsoles Ónega.