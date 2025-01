María Pombo ha estado de viaje familiar en Disneyland París. A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la influencer ha tenido que enfrentarse a las preguntas de los reporteros allí presentes acerca de la polémica situación en la que se ha visto envuelta y que también tiene a Ana Obregón como protagonista de la historia.

Lejos de evitar responder las cuestiones relacionadas con este asunto, la empresaria ha aclarado su punto de vista y ha reaccionado ante lo ocurrido con total naturalidad.

María Pombo en Madrid. (Foto: Gtres)

Una polémica del pasado

Nos remontamos al año 2022, cuando María Pombo y Ana Obregón trabajaron juntas en un anuncio publicitario relacionado con unas gafas de sol. «Ana la lió porque se enteró que María tenía el mismo lado bueno que ella. Tenían que sentarse en una mesa de dos, ella decía que era su lado malo y que se cambiara María, que era la novata. María tuvo que acabar cediendo, tuvimos que sentarla al otro lado. Ana, en vez de agradecérselo, se comportó como si María no existiera», revelaba este fin de semana un trabajador a Socialité.

Ana Obregón posando. (Foto: Gtres)

Sobre esto, María Pombo se ha pronunciado. «Si esto fue hace muchísimos años…», ha indicado en un primer momento. «Lo que yo recuerdo es que las dos teníamos el mismo lado y que las dos queríamos el mismo lado, pero no hubo ningún momento crítico ni nada», ha añadido.

María Pombo en Madrid. (Foto: Gtres)

También se ha comentado que, finalmente, María cedió y cambió su lado para poder grabar el spot. «Hombre, es que es una persona que lleva muchos más años en el sector que yo, una señora también mucho mayor que yo, entonces por respeto, obviamente, no voy a decir que no, pero vamos que no», ha dicho, al mismo tiempo que ha asegurado que no se lo tomó a mal. «No, no, esto pasa muchas veces. Todas discutimos por nuestro lado», ha explicado.

María Pombo ha recalcado que, pese a este episodio no se queda con un mal recuerdo al trabajar con la mítica presentadora de televisión. «De todas formas, si hubiese habido algo es una persona que lo ha pasado muy mal, que ha pasado por lo peor que puede pasar una madre, entonces, jamás la juzgaría. Creo que no se la puede juzgar en esos momentos porque yo creo que era una de las primeras veces que trabajaba después de haber perdido a su hijo y, es que como es un dolor tan grande, si hubo algo no le guardó rencor», ha continuado. Antes de dar por zanjado este tema, la creadora de contenido ha afirmado que volvería a trabajar con ella. «Por supuesto que sí. No hay problema con ella. El único problema es que a todas nos gusta el mismo lado», ha finalizado con una sonrisa antes de marcharse. Por su parte, Ana Obregón no se ha pronunciado, al menos, por ahora.