María Pombo desvela cuál es el vídeo con el que más likes ha conseguido en la red

María Pombo continúa expandiendo su fama más allá de las fronteras del universo 2.0. Y es que, a pesar de que su éxito se concentra principalmente en la red, cada vez es más habitual ver a la influencer formar parte de la parrilla televisiva de nuestro país. El año pasado por estas fechas se fue a rodar un programa de Plantea Calleja a la Patagonia con su hermana Marta, y, este 2024, su inesperada aparición ha sido en los fogones de MasterChef Junior.

La creadora de contenido creó un auténtico furor entre los pequeños aspirantes al aparecer por sorpresa para ayudarles en una de las pruebas realizadas desde el castillo de Coca en Segovia. El objetivo era crear dos propuestas para el menú del SuaveFest, el festival de música que organiza la creadora de contenido. Durante el cocinado, María se puso el delantal y estuvo ayudando tanto al equipo rojo como al azul y, como no podía ser de otra manera, los menores no tardaron en preguntarle sobre su vida desde la inocencia que tanto caracteriza a este tipo de perfiles.

ESTA NOCHE segundo programa de #MCJunior 11 con la visita de María Pombo. ¡Nos vemos a las 22.05H en @La1_tve! ❤️✨ https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/zDTx9agYg8 — MasterChef (@MasterChef_es) December 27, 2024

«Tenía 18 años y me encantaba hacerme fotos y hablar en redes. Empecé con Tuenti», explicaba la hermana pequeña de las Pombo tras ser preguntada por sus inicios en las redes. Y es que muchos de los pequeños quieren seguir los pasos de María para convertirse en grandes creadores de contenido en un futuro. Fernando, uno de los concursantes de la 11ª edición del concurso culinario, se lanzó a preguntarle cuál había sido el vídeo con el que más likes había conseguido y esta no dudó en contestarlo con una gran naturalidad: «Pues mira, uno que subí en verano en el que me caigo hacia atrás con mi hija en brazos. Tiene 12 millones de visitas», revelaba.

«Experta en hacer de lo simple algo extraordinario», escribía María Pombo junto al video, el pasado 4 de agosto. El post, como no podía ser de otra manera, no tardó en registrar multitud de comentarios, tanto por parte de rostros conocidos como de los fans de la creadora de contenido. Tamara Falcó mostró su disgusto y expresó que esperaba que estuvieran bien tanto ella como la niña. A Violeta Mangriñan le pareció muy «cute» la escena en la que Pablo Castellano corre a rescatar a las dos, mientras que Marta Lozano confesó que, a pesar de la caída, la pequeña «no podía estar en mejores brazos».