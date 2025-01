Anne Igartiburu se pronuncia sobre la polémica de Ana Obregón: "Vamos a dejarlo ahí"

Una nueva polémica ha terminado salpicando a Ana Obregón, pero esta vez cuenta con una gran defensora: su amiga y compañera Anne Igartiburu. La presentadora ha dado la cara por ella y ha dado unas declaraciones que marcarán un antes y un después.

«Mi compañera Ana García Obregón se ha visto envuelta en una nueva polémica», ha empezado diciendo la conductora de D Corazón, el programa que TVE emite los fines de semana. Antes de entrar en detalles debemos recordar en qué consiste este conflicto. La protagonista de Ana y los 7 presentó las Campanadas en la cadena pública en 2023 junto a Los Morancos. Ellos eran los encargados de despedir el año desde Madrid y en Canarias había otros dos profesionales: Nia Correia y Roberto Herrera.

Nia Correia y Roberto Herrera. (Foto: Gtres)

La cuestión es que Roberto y Nia defienden que Ana Obregón tuvo un mal comportamiento durante las grabaciones de los vídeos promocionales, por eso la cantante no aparece en algunos anuncios. Anne Igartiburu, intentando frenar el revuelo, ha dicho: «He trabajado con Ana y me da la sensación de que ella está por encima de esto y de todo. Es una curranta».

Más adelante ha añadido: «Vamos a dejarlo aquí. Me gustan mucho estas apreciaciones. No tenemos toda la versión ni toda la verdad, pero nos gusta contaros lo que pasa».

La versión de Roberto Herrera

Anne Igartiburu ha defendido a Ana Obregón desde TVE, pero la parte contraria tiene las ideas claras. Roberto Idea comentó sin ningún pudor que la ex de Alessandro Lequio no había sido generosa con Nia, quien curiosamente sentía una gran admiración hacia ella.

«Si te das cuenta, en el spot publicitario de las campanadas de ese año, no sale Nía», dijo Roberto en el pódcast El Salpice. «¿Por qué sería? Nía lloró a lágrima viva. Lo que yo vi y lo que vieron mis compañeros de Los Morancos de cómo trató Anita a Nía… y todo porque la niña es muy guapa, muy joven», comentó, dejando sin palabras al presentador del espacio.

Roberto Herrera posando. (Foto: Gtres)

«Así que se negó a salir porque la hizo llorar y Nía es un sol de mujer, no se queja de nada, se adapta a todo… A mí con Ana se me cayó un mito», concluyó Roberto.

Hace unos meses Nia, sin dar ningún nombre, participó en el pódcast Aquí hay Kimchi y admitió que había vivido un momento desagradable con una mujer bastante famosa. «Una persona conocida del mundo del corazón y la televisión me trató muy mal y paré de rodar. Paré, me fui, me fui llorando, nunca me había pasado».

La respuesta de Ana Obregón

Ana Obregón posando. (Foto: Gtres)

Ana Obregón no se ha quedado callada. En el programa Ni que fuéramos se han puesto en contacto con ella. Según cuenta, Nia Correia no sale en los vídeos de promoción porque no quería ponerse el vestido que la organización de TVE tenía preparado. Supuestamente se armó un revuelo y Obregón grabó su parte porque tenía una misa en honor a su hijo Aless, así que no podía perder el tiempo.

Ana ha cortado el tema de raíz recordando que cualquiera puede llamar a algún miembro del equipo para comprobar que la versión de Nia no es la correcta.