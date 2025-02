El día que Carmen Lomana no quiso vivir tras la muerte de su marido Guillermo

La salud mental es un tema que, aunque durante mucho tiempo estuvo rodeado de estigmas y tabúes, ha ganado cada vez más visibilidad en los últimos años. Esto ha sido posible gracias, en gran medida, a que figuras públicas de distintos ámbitos han comenzado a hablar abiertamente sobre sus luchas personales, normalizando así el proceso de tratar problemas emocionales. La depresión, en particular, es una de las condiciones más comunes, pero también una de las más complejas. A menudo, afecta tanto a personas comunes como a aquellas que gozan de gran éxito profesional o poder adquisitivo. De hecho, incluso aquellos que parecen tenerlo todo, pueden verse envueltos en intensas luchas internas.

Una de las figuras que recientemente ha hablado de su experiencia con la salud mental es Aitana Ocaña, conocida por su participación en Operación Triunfo y su exitosa carrera como cantante. En una entrevista reciente en el programa La Ventana de la Cadena Ser, la joven se mostró vulnerable al compartir una etapa difícil que atravesó a nivel psicológico. «Pasé una etapa complicada a nivel psicológico. Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino porque desde fuera se puede ver como un problema del primer mundo, porque tengo muchas facilidades alrededor. ¿Por qué me voy a quejar yo de la vida?», confesó Aitana, visibilizando una realidad que muchas veces se pasa por alto y que demuestra que incluso quienes viven rodeados de comodidades pueden experimentar profundas luchas emocionales.

Carmen Lomana en primera fila de la colección Yolancris en la MBFWM. (Foto: Gtres)

Este testimonio resonó profundamente en Carmen Lomana, empresaria y colaboradora de televisión, quien también ha vivido su propia batalla con la salud mental. La socialité, a raíz de escuchar la sinceridad de Aitana, se sintió inspirada a compartir su propia experiencia. En 1999, sufrió una pérdida devastadora: su esposo, el diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila, falleció en un trágico accidente de tráfico a los 51 años. El accidente ocurrió el 9 de enero, cuando Guillermo, al salir de un túnel en Pamplona, pisó una placa de hielo, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y sufriera un accidente fatal.

La muerte de Guillermo, el «gran amor» de Carmen, marcó un antes y un después en su vida. El dolor por su partida fue tan profundo que ella se sintió completamente perdida y desbordada por la tristeza. Aunque al principio rechazó la idea de buscar ayuda profesional, llegó un momento en que la situación la superó y decidió pedir apoyo. «Llegó un momento que sí necesité ayuda profesional. Yo siempre decía que no, que no necesitaba, pero llegó un momento que llamé a mi médico y le dije, ‘mira, estoy tocando fondo, ya me estoy dando miedo porque no quiero vivir’», compartió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @carmen_lomana

Este testimonio de Lomana es poderoso, no solo porque muestra la profundidad de su sufrimiento, sino porque también subraya la importancia de reconocer las señales de la depresión y buscar ayuda de manera oportuna. A pesar de su éxito profesional y su vida llena de lujos, la empresaria se enfrentó a un dolor tan grande que la llevó a considerar tomar medidas drásticas. En este sentido, recomienda abiertamente a quienes atraviesan dificultades emocionales que no esperen demasiado para pedir ayuda. «Recomiendo a todo el mundo que, al primer síntoma de depresión, se pongan en manos de un médico porque es falta de serotonina por una serie de motivos, pero que no se quede jamás crónica, porque ahí ya estás perdido», aconseja con su experiencia.