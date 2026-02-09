Samantha Vallejo-Nágera, tajante sobre su nueva vida después de ‘MasterChef’: "Estoy encantada"

Fue el pasado mes de enero cuando se conoció la salida de Samantha Vallejo-Nágera del programa MasterChef —después de haber participado durante 13 años y un total de 38 ediciones—. Según explicaba el comunicado emitido por RTVE, la chef emprendería a partir de ahora una nueva etapa centrada en «nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y estilo de vida, además de seguir con sus negocios de hostelería». No obstante, desde que se hizo pública la noticia, las declaraciones de la chef han sido más bien escasas, aunque las últimas que ha protagonizado han dejado más que claro que se encuentra viviendo un muy buen momento tanto personal como profesional.

Durante su presencia en la premier de la película Como Cabras, celebrada el pasado 8 de febrero en Madrid, Samantha atendió a los medios de comunicación encargados de cubrir el evento. No obstante, haciendo gala de su habitual discreción, lo hizo pasando de puntillas por las preguntas relacionadas con su faceta más personal, limitándose a asegurar que se encontraba «encantada de la vida» y «muy feliz». Eso sí, evitó en todo momento desvelar detalles sobre los proyectos en los que está trabajando actualmente, así como tampoco habló sobre cuáles serán sus próximos pasos profesionales.

Samantha Vallejo-Nágera en la premier de ‘Como Cabras’. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que hace tan solo unas semanas sí que habló a la revista del saludo sobre el fin de su paso por MasterChef, donde comentó que, a pesar de haber sido «una etapa superenriquecedora», se consideraba «una mujer de retos a la que le gusta descubrirse» y que, por ello, también sentía la necesidad de hacer algo nuevo. «Estoy segura de que al programa también le vendrá bien. Los cambios siempre son buenos. Yo soy supercreativa y se me dan fatal las rutinas… Estoy con ganas de meterme en otros embolados», confesaba.

A través de sus redes sociales, Samantha también se ha mostrado muy orgullosa de su participación en Decomasters junto a su hermano Colate, así como también ha continuado compartiendo con sus más de un millón de seguidores jugosas recetas.

Marta Sanahuja, la sustituta de Samantha en ‘MasterChef’

Tal y como ha confirmado la televisión pública, Marta Sanahuja más conocida como Delicious Martha en la red, será la encargada de sustituir a Samantha en la próxima edición de MasterChef. Se trata de una influencer que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, con los que comparte diariamente contenido centrado en la cocina y en nuevas y originales recetas.

Según lo publicado, estudió Publicidad y Relaciones Públicas, aunque finalmente unió sus dos pasiones (la comunicación y la gastronomía) para elegir el camino por el que quería llevar su trayectoria profesional. Ahora se enfrenta a un nuevo reto de la mano de Shine Iberia y, tal y como ella misma ha expresado, «está demasiado feliz» por ello.