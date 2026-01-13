Platos caseros de invierno de Samantha Vallejo-Nágera

Los platos caseros de invierno tienen en Samantha Vallejo-Nágera una de sus grandes defensoras. Aunque es conocida por su faceta televisiva y su cocina creativa, Samantha siempre ha reivindicado la importancia de la cocina del día a día: recetas sencillas, reconfortantes y pensadas para disfrutar en casa cuando bajan las temperaturas. Para ella, el invierno es sinónimo de guisos, cazuelas humeantes y platos que se cocinan sin prisas.

Conejo y ternera

Entre esos imprescindibles se encuentra el clásico guiso de conejo al vino, una receta que combina tradición y sabor. El conejo, una carne ligera pero muy sabrosa, se transforma con una buena base de verduras, hierbas aromáticas y vino, dando como resultado un plato equilibrado, ideal para comidas familiares.

Otro plato muy representativo del recetario invernal es el guiso de ternera con setas. La ternera, cocinada lentamente, adquiere una textura melosa que encaja a la perfección con el sabor terroso de las setas. Este tipo de recetas encajan con la filosofía de Samantha: producto de temporada, respeto por los tiempos de cocción y sabores reconocibles.

El uso de legumbres

Las legumbres ocupan un lugar fundamental en la cocina casera de invierno. El guiso de lentejas con champiñones es una opción perfecta para quienes buscan platos completos, nutritivos y reconfortantes sin necesidad de recurrir siempre a la carne. En la misma línea se sitúa el tradicional guiso de judías blancas, un plato de cuchara clásico que destaca por su cremosidad y su capacidad para saciar y reconfortar en los días fríos.

Las lentejas guisadas de invierno representan a la perfección esa cocina práctica y familiar que tanto defiende Samantha Vallejo-Nágera. Son recetas versátiles, fáciles de adaptar a lo que haya en la despensa y perfectas para preparar en cantidad y disfrutar varios días.

Platos contundentes

Para quienes prefieren sabores más intensos, el guiso de costillas es uno de los grandes protagonistas del invierno. La carne se vuelve tierna tras una cocción prolongada y el caldo adquiere una profundidad que invita a compartir el plato en torno a la mesa, algo esencial en la filosofía de la cocina casera.

En el fondo, todas estas recetas responden a la esencia del guiso tradicional de cuchara: platos que alimentan, reconfortan y conectan con la memoria culinaria. Una cocina honesta, sin artificios, que Samantha reivindica como base de una alimentación equilibrada y cercana.

Información suplementaria (orientativa)

Tiempo de preparación: entre 60 y 120 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: entre 1.700 y 2.500 kcal totales por receta (aprox., según ingredientes)

Tipo de cocina: cocina casera tradicional española

Tipo de comida: plato principal / guiso de invierno

Estos platos demuestran que el invierno es la mejor excusa para volver a la cocina de siempre, la que se disfruta a fuego lento y en buena compañía.