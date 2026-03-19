Semana Santa

Torrijas con crema pastelera: receta tradicional con relleno suave

Receta de torrijas
Torrijas con crema pastelera.
Francisco María
  • Francisco María
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Torrijas con crema pastelera rellenas, una receta tradicional con un interior suave y un sabor irresistible.

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Hay torrijas que están muy buenas… y luego están las que te hacen parar un segundo después del primer bocado. Estas entran en ese segundo grupo. Las torrijas con crema pastelera tienen algo especial. No solo por el sabor, sino por la textura. Ese interior suave, casi fundente, que aparece cuando no te lo esperas.

No son complicadas. Pero sí tienen un pequeño extra que marca la diferencia: el relleno.

Un clásico con un toque más goloso

Las torrijas de siempre funcionan. Eso no se discute. Si te gusta lo tradicional, puedes curiosear en las mejores recetas de torrijas y ver distintas versiones.

Pero esta receta va un paso más allá. Mantiene la base de siempre, sí, pero añade una crema pastelera en el interior que lo cambia todo. Es como mezclar dos postres en uno.

Y funciona mejor de lo que parece.

Ingredientes que necesitas

Para preparar estas torrijas con crema pastelera, apunta:

Para las torrijas:

  • Pan del día anterior
  • 500 ml de leche
  • 100 g de azúcar
  • 1 rama de canela
  • Piel de limón
  • 2 huevos
  • Aceite para freír
  • Azúcar y canela para rebozar
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    Para la crema pastelera:
    • 500 ml de leche
    • 3 yemas de huevo
    • 80 g de azúcar
    • 40 g de maicena
    • 1 cucharadita de vainilla

    Paso a paso

    Empieza por la crema pastelera. Calienta la leche con la vainilla. Mientras tanto, mezcla las yemas con el azúcar y la maicena. Cuando la leche esté caliente (sin hervir fuerte), añádela poco a poco a la mezcla.

    Vuelve a poner todo al fuego y remueve sin parar. En unos minutos espesará. Cuando tenga textura cremosa, retira y deja enfriar.Crema pastelera

    La base de las torrijas

    Calienta la leche con la canela, el azúcar y la piel de limón. Deja que se temple. Corta el pan en rebanadas gruesas y haz un pequeño corte lateral en cada una, como si fueras a rellenarlas.

    Pon la crema

    Rellena con la crema pastelera. No hace falta meter mucha, pero tampoco te quedes corto. Ese es el punto clave de la receta.

    Freír

    Después, empapa el pan en la leche, pásalo por huevo y fríelo en aceite caliente hasta que esté dorado. Al sacarlo, papel absorbente… y luego azúcar con canela.

    El exterior es el de siempre. Crujiente, dorado, con ese toque de azúcar que todos conocemos.

    Pero dentro… cambia. La crema pastelera aporta una suavidad distinta. No es una torrija seca ni pesada. Es más cremosa, más delicada. Y eso se nota mucho.

    Son de esas que desaparecen rápido del plato.

    Variaciones que también funcionan

    Si quieres jugar un poco, puedes aromatizar la crema con limón o naranja. O incluso añadir un poco de cacao para darle un giro distinto.

    También puedes hacer la crema más ligera, reduciendo azúcar o ajustando la cantidad de maicena.

    Y si te gusta comparar, siempre puedes volver a lo básico con unas torrijas clásicas con leche o probar otras versiones como las torrijas de vino tradicionales. Cada una tiene su punto, pero estas rellenas juegan en otra liga.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 45 minutos
    Porciones: 4-6 personas
    Información nutricional: unas 350-420 calorías por torrija
    Tipo de cocina: Española
    Tipo de comida: Postre

    No es la receta más rápida, pero tampoco es complicada. Y el resultado merece la pena. Porque no son unas torrijas más. Tienen algo distinto. Más cremosas, más suaves, más de repetir sin darte cuenta.

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