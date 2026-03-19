Torrijas con crema pastelera: receta tradicional con relleno suave

Hay torrijas que están muy buenas… y luego están las que te hacen parar un segundo después del primer bocado. Estas entran en ese segundo grupo. Las torrijas con crema pastelera tienen algo especial. No solo por el sabor, sino por la textura. Ese interior suave, casi fundente, que aparece cuando no te lo esperas.

No son complicadas. Pero sí tienen un pequeño extra que marca la diferencia: el relleno.

Un clásico con un toque más goloso

Las torrijas de siempre funcionan. Eso no se discute. Si te gusta lo tradicional, puedes curiosear en las mejores recetas de torrijas y ver distintas versiones.

Pero esta receta va un paso más allá. Mantiene la base de siempre, sí, pero añade una crema pastelera en el interior que lo cambia todo. Es como mezclar dos postres en uno.

Y funciona mejor de lo que parece.

Ingredientes que necesitas

Para preparar estas torrijas con crema pastelera, apunta:

Para las torrijas:

Pan del día anterior

500 ml de leche

100 g de azúcar

1 rama de canela

Piel de limón

2 huevos

Aceite para freír

Azúcar y canela para rebozar