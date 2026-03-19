Los chefs expertos coinciden y la ciencia lo avala: a la carne hay que añadirle café para que sepa mejor

A la carne hay que añadirle café para que sepa mejor, un cambio de tendencia en la cocina con la que coinciden los expertos y la ciencia lo avala. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a añadirle un ingrediente que quizás hasta la fecha no sabíamos que podría acabar siendo una buena mezcla. Una combinación de sabores que hasta el momento no podríamos imaginar que fuera tan fácil de poner en práctica.

Estos chefs expertos se han puesto de acuerdo para descubrir qué es lo que puede pasar con una carne que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. De un plato de restaurante que, llegará a nuestra mesa de una forma increíble. Con la combinación ideal de alimentos que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Este tipo de detalles que pueden hacer que un plato cobre vida, son mucho más intensos de lo que nos imaginaríamos. Pueden cambiar por completo una carne que verá potenciado su sabor de forma increíble. Los expertos no dudan en compartir estos trucos que nos pueden parecer extraños, pero no lo son.

La ciencia avala lo que los expertos dicen

La cocina, aunque no lo parezca es ciencia. En ella se producen una serie de reacciones que acaban afectándonos de lleno. Es pura magia la manera en la que cambian los alimentos, unos simples huevos, pueden tomar mil formas diferentes igual de exquisitas.

Desde una tortilla de patatas, mostrando su base más especial, hasta un increíble bizcocho o un simple huevo frito, las posibilidades de esta base pueden ser enormes, depende en gran medida de la combinación que realicemos para darle el acabado que se merece.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. La carne es otro de los básicos de nuestro día a día del que no podemos prescindir.

Es hora de conocer qué es lo que nos espera con un ingrediente tan selecto como la carne que puede adquirir un sabor totalmente distinto gracias a un básico como este que puede combinar a la perfección con la bebida que tomamos nada más despertarnos. Un buen café que ahora contará con un nuevo aliado.

A la carne hay que añadirle café para que sepa mejor

Un poco de café es algo que necesitamos para conseguir que el sabor de la carne acabe potenciándose de una forma muy intensa. Con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Este truco consiste en macerar la carne con media cucharada de café instantáneo por cada 500 gramos de carne. Lo podemos mezclar con el aceite de oliva y añadir este elemento que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Te proponemos una receta fácil y deliciosa para que pongas en práctica este truco que puede ser esencial en estos días que corren.

Ingredientes:

1,5 kg de solomillo de cerdo en una sola pieza

1 berenjena

1 calabacín

1 pimiento rojo

2 diente de ajo

1 cebolla

8 tomates

25 gr de azúcar

4 decilitros de caldo de verduras

25 gr de piñones

25 gr de almendras

25 gr de avellanas

25 gr de nueces

3 ramitas de tomillo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra recién molida

Cómo hacer el solomillo relleno de verduras y frutos secos: