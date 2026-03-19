Los chefs expertos coinciden y la ciencia lo avala: a la carne hay que añadirle café para que sepa mejor
Toma nota de este truco para que la carne te quede perfecta
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A la carne hay que añadirle café para que sepa mejor, un cambio de tendencia en la cocina con la que coinciden los expertos y la ciencia lo avala. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a añadirle un ingrediente que quizás hasta la fecha no sabíamos que podría acabar siendo una buena mezcla. Una combinación de sabores que hasta el momento no podríamos imaginar que fuera tan fácil de poner en práctica.
Estos chefs expertos se han puesto de acuerdo para descubrir qué es lo que puede pasar con una carne que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. De un plato de restaurante que, llegará a nuestra mesa de una forma increíble. Con la combinación ideal de alimentos que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Este tipo de detalles que pueden hacer que un plato cobre vida, son mucho más intensos de lo que nos imaginaríamos. Pueden cambiar por completo una carne que verá potenciado su sabor de forma increíble. Los expertos no dudan en compartir estos trucos que nos pueden parecer extraños, pero no lo son.
La ciencia avala lo que los expertos dicen
La cocina, aunque no lo parezca es ciencia. En ella se producen una serie de reacciones que acaban afectándonos de lleno. Es pura magia la manera en la que cambian los alimentos, unos simples huevos, pueden tomar mil formas diferentes igual de exquisitas.
Desde una tortilla de patatas, mostrando su base más especial, hasta un increíble bizcocho o un simple huevo frito, las posibilidades de esta base pueden ser enormes, depende en gran medida de la combinación que realicemos para darle el acabado que se merece.
Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. La carne es otro de los básicos de nuestro día a día del que no podemos prescindir.
Es hora de conocer qué es lo que nos espera con un ingrediente tan selecto como la carne que puede adquirir un sabor totalmente distinto gracias a un básico como este que puede combinar a la perfección con la bebida que tomamos nada más despertarnos. Un buen café que ahora contará con un nuevo aliado.
A la carne hay que añadirle café para que sepa mejor
Un poco de café es algo que necesitamos para conseguir que el sabor de la carne acabe potenciándose de una forma muy intensa. Con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.
Este truco consiste en macerar la carne con media cucharada de café instantáneo por cada 500 gramos de carne. Lo podemos mezclar con el aceite de oliva y añadir este elemento que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.
Te proponemos una receta fácil y deliciosa para que pongas en práctica este truco que puede ser esencial en estos días que corren.
Ingredientes:
Cómo hacer el solomillo relleno de verduras y frutos secos:
- Precalienta el horno a 180 grados
- Limpia el lomo y hazle un corte profundo en cruz con la ayuda de un cuchillo afilado.
- En una bandeja para horno, coloca los frutos secos y llévalos al horno para tostarlos durante 10 minutos.
- Lava y tritura los tomates, pica la cebolla finamente. Lava y pica el resto de las verduras.
- En una sartén, agrega dos cucharadas de aceite y pocha las cebollas. Agrega el pimiento, el calabacín y la berenjena. Tres minutos después, agrega el ajo, los tomates triturados, el caldo, el azúcar. Añade sal y pimienta negra al gusto, mezcla bien los ingredientes y deja cocinar durante 10 minutos.
- Cuela las verduras y reserva el jugo. Mezcla las verduras con los frutos secos.
- Rellena el cerdo con la mezcla de verduras y frutos secos. Ata el solomillo con un hilo y en una sartén con un chorrito de aceite, dóralo por todas sus caras. Da un punto de sal a la carne.
- Después, pasa el solomillo relleno a una bandeja para horno, baña con el jugo de las verduras y hornea durante 45 minutos.
- Transcurrido el tiempo anterior, deja reposar el solomillo y mientras tanto, tritura bien el jugo de la bandeja. Agrégale un poco de sal en caso de que sea necesario.