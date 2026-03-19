Torrijas con nata: receta casera cremosa y deliciosa

Las torrijas de siempre ya funcionan. No hace falta reinventarlas demasiado. Si te gusta lo tradicional, puedes echar un vistazo a las mejores recetas de torrijas para tener la base clara. Pero aquí el objetivo es otro. Buscamos una textura más rica, más jugosa. Algo que se acerque a un postre más goloso, sin perder ese sabor de siempre.

Y sí, es justo lo contrario de unas torrijas sin ingredientes de origen animal o de un postre vegano de torrijas. Aquí hay nata, leche, huevo… todo lo que hace que queden así de cremosas. Aun así, luego te contamos cómo adaptarlas si quieres una versión más ligera.

Ingredientes básicos

Para preparar estas torrijas con nata necesitas:

Pan del día anterior (mejor si es pan especial para torrijas o tipo brioche)

400 ml de leche

200 ml de nata para cocinar o montar

100 g de azúcar

1 rama de canela

Piel de limón

2 huevos

Aceite para freír

Azúcar y canela para rebozar

Nada raro. Pero la mezcla de leche y nata cambia bastante el resultado.

Cómo hacerlas paso a paso

Empieza calentando la leche con la nata, el azúcar, la canela y la piel de limón. No hace falta que hierva fuerte. Solo que coja sabor. Déjalo templar. Mientras tanto, corta el pan en rebanadas. Mejor que sean un poco gruesas, así aguantan bien el líquido sin romperse. Ahora empapa el pan en la mezcla de leche y nata. Aquí no tengas prisa. Cuanto más absorba, más cremosas quedarán después. Pero sin pasarte, claro, que tampoco queremos que se deshagan. Pásalas por huevo batido y a la sartén. Fríe en aceite caliente hasta que estén doradas por fuera. Ese contraste entre el exterior y el interior es clave. Cuando las saques, déjalas en papel absorbente y luego rebózalas en azúcar y canela.

Qué tienen de especial

La diferencia se nota al primer bocado.

El interior queda mucho más suave, casi como una crema ligera. No seco, no pesado. Solo… agradable. La nata aporta esa textura que hace que no necesites nada más.

Son de esas torrijas que desaparecen rápido del plato.

Otras opciones, otras ideas

Si prefieres algo más ligero, puedes reducir la cantidad de nata o sustituir parte por bebida vegetal. Incluso hacer una versión completamente distinta, más cercana a unas torrijas veganas tradicionales o una receta de torrijas veganas caseras.

Ahí entraríamos en el terreno de las torrijas saludables sin huevo, usando alternativas como harina de garbanzo o maicena. No será exactamente lo mismo, pero funciona bastante bien.

También puedes hacerlas al horno en lugar de freírlas. Cambia la textura, sí, pero reduces bastante el aceite.

Y si quieres comparar, siempre puedes volver a las clásicas con unas torrijas clásicas con leche o probar algo diferente como las torrijas de vino tradicionales. Cada versión tiene su punto.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4-5 personas

Información nutricional: unas 320-380 calorías por torrija

Tipo de cocina: Española

Tipo de comida: Postre

No es una receta ligera. Tampoco pretende serlo. Pero hay momentos para todo. Y estas torrijas con nata encajan perfectamente en esos días en los que te apetece algo casero, dulce y sin complicaciones.