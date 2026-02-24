Tofu a la plancha: cómo lograrlo dorado y lleno de sabor

El tofu a la plancha arrastra una mala fama que, siendo justos, no siempre merece. Mucha gente lo ha probado alguna vez mal cocinado, blando, pálido y sin gracia, y ha decidido que “el tofu no sabe a nada”. Pero el problema no es el tofu. El problema es no saber tratarlo. Cuando se hace bien, queda dorado, ligeramente crujiente por fuera y jugoso por dentro. Y, sobre todo, lleno de sabor.

El tofu es mucho más versátil de lo que parece. Puede convertirse en postre, como en el sorprendente Tofu mousse chocolate, donde nadie diría que está comiendo soja. También puede formar parte de recetas creativas como la Base de pizza con tofu, perfecta para quienes buscan alternativas originales. Y, por supuesto, funciona de maravilla en platos llenos de carácter como el Tofu con sésamo, que demuestra que puede ser intenso y sabroso.

Primer paso: elegir el tofu adecuado

Parece obvio, pero no lo es. Para hacerlo a la plancha necesitas tofu firme o extra firme. El tofu sedoso es otra historia: sirve para cremas y postres, pero aquí se desharía.

Una vez lo saques del envase, viene el gesto que muchos se saltan y luego se arrepienten: prensarlo. Envuélvelo en papel de cocina, ponle un plato encima y algo de peso (una sartén, por ejemplo) y déjalo así unos 15 minutos. No es complicado, pero cambia el resultado por completo. Cuanto menos agua tenga, mejor se dorará.

Cortar y marinar (sin complicarse la vida)

Córtalo en filetes de un centímetro aproximadamente. Ni demasiado finos ni demasiado gruesos. Así se dorarán bien sin quedarse secos por dentro. Después, dale sabor. Porque el tofu, por sí solo, es neutro. Y eso no es un defecto: es una oportunidad. Absorbe lo que le pongas. Un marinado sencillo funciona perfectamente: salsa de soja, un poco de limón o vinagre suave, ajo picado y un chorrito de aceite. Incluso un toque de pimentón o comino si te apetece algo más especiado. Déjalo reposar al menos 20 minutos. Si puedes esperar más, mejor. No hace falta nada sofisticado.

El momento clave: la plancha bien caliente

Aquí está el punto crítico. Si la sartén no está caliente de verdad, el tofu no se dorará. Se quedará blanco y triste. Así que calienta bien la plancha antes de añadir un poco de aceite.

Coloca las piezas sin amontonarlas y, esto es importante, no las toques. Déjalas tranquilas unos minutos. El dorado necesita tiempo. Cuando veas que la base está bien tostada (unos 3-4 minutos), dale la vuelta con cuidado.

Si quieres un toque final interesante, puedes añadir unas semillas de sésamo, unas gotas extra de soja o incluso un poco de miel para crear contraste.

Cómo disfrutarlo

El tofu a la plancha es increíblemente versátil. Puedes servirlo con arroz y verduras salteadas, añadirlo a una ensalada templada o meterlo en un wrap con aguacate y salsa ligera.

También funciona muy bien en bowls completos, mezclado con quinoa, espinacas y alguna salsa cremosa. No necesita grandes adornos. Bien hecho, se defiende solo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos (incluyendo el prensado y marinado)

Tiempo de cocción: 8 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Porciones: 2 raciones

Información nutricional aproximada (receta completa):

Calorías totales: 580 kcal

Proteínas: 55 g

Grasas: 34 g

Hidratos de carbono: 14 g

(Los valores pueden variar según el marinado y la cantidad de aceite utilizada).

Tipo de cocina: Internacional / Vegetariana

Tipo de comida: Plato principal ligero

El tofu es rápido, versátil y lleno de posibilidades. Solo necesita calor, paciencia y un buen aliño para demostrar todo lo que puede ofrecer.